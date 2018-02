Normandie, France

Si vous êtes passés devant le village de Veules-les-Roses, vous avez sans doute remarqué la pancarte "classé parmi les plus beaux villages de France" à l'entrée du village. Le nom de la commune de Seine-Maritime figure donc dans le guide officiel qui sort ce mercredi 28 février 2018.

La candidature de Veules-les-Roses pour être classé parmi les plus beaux villages de France date de septembre 2017 © Radio France - Marion Aquilina

Veules-les-Roses est une station balnéaire en Seine-Maritime qui compte 600 habitants pour 800 maisons, notamment des chaumières, des villas en bord de mer mais aussi des maisons du XVIe et XVIIe siècles en grès et des maisons en silex.

La plupart des maisons à Veules-les-Roses sont des résidences secondaires © Radio France - Marion Aquilina

Il y a 20 ans, le maire n'avait pas réussi à obtenir le classement de plus beau village de France. Un lifting a donc été entrepris, des travaux ont été réalisés sur la plage, sur l'église et à la halle au blé. Un embellissement qui a coûté près de quatre millions d'euros mais qui a permis au village d'être classé parmi les plus beaux villages de France en 2018.

Une nouvelle aire de camping-cars

Les touristes sont déjà au courant du nouveau statut, Alain est venu de Seine-et-Marne exprès : "On a vu un article qui disait que Veules-les-Roses était classé plus beau village de France, on a eu envie de venir voir !" À l'office de tourisme, Michèle prévient : "Il va falloir construire plus de parkings pour accueillir les visiteurs."

Le maire, Jean-Claude Claire, a également pensé que le commerce du village se développerait par la même occasion, avec peut-être la naissance de nouveaux restaurants pour répondre à la demande croissante des touristes.

Le maire de Veules-les-Roses, Jean-Claude Claire, très fier du classement parmi les plus beaux villages de France Copier

Les cabines de plage en front de mer à Veules-les-Roses © Radio France - Marion Aquilina