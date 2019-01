Vézelay : 200 bénévoles travaillent depuis un an à l’organisation de la Saint-Vincent

Vézelay, France

A Vézelay, on peaufine les détails de l'organisation et on commence à installer les décorations pour la Saint-Vincent tournante de Bourgogne qui s'y déroulera les 26 et 27 janvier.

Depuis quasiment 1 an, 200 bénévoles prêtent leur concours pour fabriquer les décors de cet événement viticole qui aura pour thème les quatre saisons. Pour cela, des dizaines de fleurs en plastique multicolores ou des grappes de raisins ont été patiemment confectionnées.

Des fleurs en plastique multicolores

Beaucoup de retraités ont apporté leur aide en participant régulièrement à des ateliers dans une salle communale à Vézelay. Catherine a par exemple collé des milliers de bouchons, ou fabriqué un triptyque représentant la vigne et des vignerons avec des carafes, des verres et des bouteilles. Fabienne qui habite Saint-Père a appris à créer des fleurs Jaunes, rouges oranges ou vertes : « on a essayé de prendre des matériaux qui ne se désagrégeront pas avec la pluie », explique-t-elle, "du plastique, du fil de fer, du bois, des sarments de vignes et du bois ».

Participer à la décoration, ça m'éclate!

Les forêts de bouleaux multicolores qui illustreront chaque saison sont terminées, mais toutes les bonnes volontés restent les bienvenus comme Martine : « je suis la petite dernière dans le groupe » s’exclame-t-elle, je viens d’arriver à Asquins (un village au pied de Vézelay) et je me suis dit que c’était sympa de participer à la décoration, puis ça me rappelle les travaux manuels que je faisais quand j’étais gamine : ça m’éclate ! ».

La Saint-Vincent tournante de Bourgogne à Vezelay aura pour thème les quatre saisons avec des forêts de bouleaux aux couleurs changeantes © Radio France - Thierry Boulant

Du travail et de la bonne humeur

La convivialité de ces ateliers, plait aussi beaucoup à ces bénévoles. On travaille dans la décontraction. Catherine Montanet, une viticultrice passe de temps en temps pour donner un coup de main et avoue dans un sourire «dès qu’on est un peu tendu, on boit un coup ». Quand elle voit ces murs de fleurs multicolores, patiemment fabriqués par ces petites mains, elle est fier de tous ces bénévoles qui ont apporté tout leur soin pour porter haut le vin et le vignoble de Vézelay.

© Radio France - Thierry Boulant

Le projet de tout un territoire

Mathieu Woillez le président du comité d'organisation de la saint Vincent de Vézelay salue lui aussi l’enthousiasme, la passion et la bonne humeur dont font preuve ses volontaires depuis un an : « Ils ont fait de ce projet et de cette fête", explique-t-il, "non pas le projet des vignerons ou d’un village, mais le projet d’un territoire et de toutes les communes du Vézelien ».