Vianney, Matmatah et l'américaine L.P en vedette d'Avoine Zone Groove

La 18ème édition du festival Avoine Zone Groove se déroulera du 30 juin au 2 juillet.

Il est actuellement un des chanteurs français qui vend le plus de disques, et la plupart de ses concerts affichent complets : faire venir Vianney est incontestablement un joli coup réussi par les organisateurs du festival Avoine Zone Groove. L'auteur de 'Je m'en vais"' sera la tête d'affiche de la soirée du dimanche 2 juillet, en compagnie de la brésilienne Flavia Coelho.

L.E.J et Boulevard des Airs seront en tête d'affiche de la soirée d'ouverture, le 30 juin. Enfin, le samedi 1er juillet, les bretons de Matmatah feront leur come-back. Ils monteront sur scène après la new-yorkaise L.P dont le titre "Lost On You" squatte les premières places des ventes, dans le monde entier.

France Bleu Touraine est partenaire du festival Avoine Zone Blues. Vous pourrez gagner des places sur notre antenne.