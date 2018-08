Avignon, France

Après les «Luminescences», voici «Vibrations». Un nouveau spectacle son et lumières diffusé à 360 degrés sur les murs de la Cour d'Honneur du Palais des Papes. Cette fois, pas de récit mais une immersion musicale dans les paysages et la culture provençale. Le feu, la glace, le vin, la pluie, le soleil se partagent l'affiche. Le spectacle dure une trentaine de minutes, «un peu court» pour Marine, une spectatrice qui a «adoré» tout comme Laurent : «J'ai passé un super moment, c'était romantique. Et puis ça se passe de partout, on ne sait plus où donner de la tête».

«Vibrations» se déroule tous les soirs. Deux séances sont programmées : la première à 21h15, la seconde à 22h15. Le tarif plein est à 12€, le tarif réduit à 10€ et c'est gratuit pour les moins de 8 ans.