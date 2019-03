Vic, feria du toro majuscule

Vic-Fezensac, France

Les cartels ont été présentés ce samedi après-midi dans les arènes gersoises. Au menu, les 8,9 et 10 juin, quatre corridas dont la concours du dimanche matin, une novillada piquée en ouverture et, nouveauté, une novillada sans picador le lundi matin.

Vic, ça pique,c'est bien, c'est fort © Maxppp - Dominique Bragagnolo

Vic fait dans la tradition du sérieux, le patrimonial. Novillada d’El Retamar, excellente l’an dernier, pour débuter cette édition avec un mano a mano El Galo, Andres Lagravère, torero franco-gerso- mexicain et Dorian Canton. Le samedi soir, Cebeda Gago pour Chacon, matador majeur de la saison dernière, Ruben Pinar et le gascon Thomas Dufau. Dimanche matin la traditionnelle corrida concours : Saltillo, La Quinta, Partido de Resina, Pagès- Mailhan, Flor de Jara et Los Maños pour Rafaelillo, Lopez Chavez et Escribano. Affaire de spécialistes. Le soir Dolores Aguirre, course « tororrifique » de présentation pour Gomez del Pilar, Javier Jiménez et Miguel Angel Pacheco. Lundi, novillada sans picador de Pagès- Mailhan le matin. Le soir final très attendu des Pedraza de Yeltes, superbe corrida de toros de qautre ans, pour Daniel Luque, Emilio de Justo, deux toreros majeurs de la temporada, et Juan del Alamo. Vic ça pique !

Par ailleurs ce dimanche après-midi dans les arènes de Gamarde , première corrida de la saison française. A 16h30, des toros de Castillejo de Huebra pour David Galvàn qui remplace Daniel Luque malade,, José Garrido et Pablo Aguad.