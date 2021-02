Vic-Fezensac : la feria annulée, "on pense à nos cafetiers, restaurateurs, hôteliers..."

"C'est entre 6 et 7 millions, pour le département", regrette Pascal Lamothe, vice-président de l'association PentecôtaVic. Les répercussions économiques de l'annulation de l'événement, officialisée ce mercredi 24 février, seront importantes.

On espérait encore un peu, mais on savait que c'était mal engagé"

- Pascal Lamothe, vice-président de l'association PentecôtaVic

La prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'à juin avait fortement réduit les probabilités que la feria, programmée du 21 au 24 mai, ait lieu."On pense à nos cafetiers, restaurateurs, hôteliers... pour nos commerçants locaux, c'est assez grave", lâche Pascal Lamothe.

"On a un petit coup de mou mais on va se redonner du courage pour repartir, poursuit-il, et essayer de créer peut-être de nouveaux événements en fin d'année, si l'on peut. On espère vraiment que 2022 sera une belle année."

Des animations supplémentaires pour la Saint-Mathieu ?

"On annule les festivités et la feria sur Pentecôtavic mais on ne se sort pas de la tête que l'on pourra peut-être quand même faire des choses, affirme Barbara Neto, maire de Vic-Fezensac, comme des spectacles taurins à l'été, en juillet, en septembre..."

L'élue imagine une fête de la Saint-Mathieu étoffée. "On a des pistes à l'étude pour essayer de faire vivre la cité mais aujourd'hui, c'est un peu tôt pour savoir si l'on pourra faire quelque chose", conclut-elle.