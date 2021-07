Vichy bientôt inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco ?

Après une interruption d’un an pour cause de Covid-19, la 44e session élargie du Comité du patrimoine mondial de l'Unesco se déroule en ce moment en Chine, à Fuzhou. Ce samedi après-midi, le comité composé de 21 membres va voter pour inscrire ou non les villes candidates au patrimoine de l'Unesco. Parmi elles, Vichy et dix autres villes d'eaux européennes. Elles se décrivent comme les "Grandes villes d'eaux d'Europe" et veulent faire reconnaître le thermalisme et son histoire à l'échelle mondiale.

Pour l'occasion, la ville de Vichy retransmet l'annonce du comité, en temps réel, depuis le Palais des congrès de la ville, entre 13h30 et 15h, une retransmission ouverte à tous. Outre Vichy, dix autres villes sont en lice au sein de cette cette candidature commune : Baden bei Wien (Autriche), Spa (Belgique), Frantiskovy Lazne, Karlovy Vary, Marianské Lazne (République Tchèque), Bad Ems, Bad Kissingen, Baden-Baden (Allemagne), Montecatini Terme (Italie) et Bath (Royaume-Uni).

Neuf années de travail avant le résultat de ce 24 juillet

Depuis le lancement du processus, en 2012, la station de l'Allier a engagé un processus de promotion du thermalisme, ainsi qu'un projet de restauration du Parc des Sources et de rénovation de ses abords. Cette candidature semble en bonne voie car l'organe consultatif de l'Unesco lui a donné un avis favorable début juin. Quelques aménagements ont été réalisés depuis le passage des experts pour répondre à leur demande, notamment la modification du périmètre de la candidature qui comprend désormais la gare et la rue de Paris.

Parallèlement aux aménagements, la ville de Vichy a intensifié la promotion de sa candidature, d'abord avec un site internet, plus récemment avec des affiches et de banderoles rappelant la candidature dans les rues de la ville. Les habitants ont aussi été invités à porter des pin's siglés “Je soutiens Vichy candidate au patrimoine mondial”.

Les thermes de Vichy, vue de l'extérieur de la source des Celestins. © Maxppp - F. Laguet

Vichy, peut-être le 46e bien inscrit à l'Unesco en France

La France compte 45 biens inscrits au patrimoine mondial : 39 biens culturels, 5 biens naturels et un bien mixte. Dans les textes de l'Unesco, "tous les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial doivent présenter une valeur universelle exceptionnelle : cela signifie que le bien a une importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu’elle transcende les frontières nationales et qu’elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l’ensemble de l’humanité".

à lire aussi La Chaîne des Puys - faille de Limagne classée au patrimoine mondial de l'Unesco

Vichy pourrait être le deuxième site auvergnat classé par l'Unesco après la Chaîne des Puys – faille de Limagne en 2018. Il s'agit du premier bien naturel inscrit en France hexagonale. Les quatre autres sites naturels sont tous insulaires : le site du golfe de Porto, les lagons de Nouvelle-Calédonie, les pitons, cirques et remparts de l’île de la Réunion et, plus récemment, les Terres et mers australes françaises.