Vichy : crinolines et lavallières sont de rigueur ce week-end pour les fêtes Napoléon III

Essayage avant le grand défilé et le bal Second Empire de dimanche

Vichy, Allier, France

Comme chaque année depuis 2008, toute la ville thermale vit à l'époque du Second Empire. Au programme, défilé costumé, bal et dîner de l'empereur et exposition de la célèbre collection Vassiliev. Mais pour être dans le ton, et avoir le droit de défiler auprès de l'empereur, il faut d'abord choisir une garde-robe appropriée. Car sous le Second Empire, la toilette était une préoccupation de tous les instants, surtout chez les femmes qui se changeaient cinq à sept fois par jour.

L'atelier de l'Hanneton fabrique et loue des costumes toute l'année. © Radio France - Claudie Hamon

George Sand a-t-elle pris les eaux à Vichy ?

Pour se rendre compte du faste de la mode de cette époque qui n'a pourtant durée qu'une vingtaine d'années, la Fondation Vassiliev, expose jusqu'au 5 mai une cinquantaine de ses plus belles pièces du Second Empire, robes de bal, tenues de villégiature, pour le thé ou la promenade. Des pièces uniques richement parées comme cette tenue de mousseline décorée avec des ailes de scarabées ou des robes portées par ces dames lors des cures à Vichy ou à Biarritz. " George Sand a-t-elle pris les eaux à Vichy ? "On n'en est pas sûr", explique Christophe Dubois-Rubio commissaire de l'exposition, vice président de la Fondation Vassiliev, "mais nous exposons à Vichy ce chemisier aux initiales de l'écrivain, ainsi que son verre de curiste."

La tenue de cure de George Sand. © Radio France - Claudie Hamon

D'ailleurs, il est assez rare de voir des vêtements de curistes rassemblés au sein d'une exposition. Vous y verrez également des accessoires d'époque comme les monocles ou ce porte bouquet. Bien arrimé au doigt, le petit bouquet de violettes servait à ranimer ces dames lors des bals, où l'atmosphère était parfois suffocante.

Le porte bouquet, accessoire indispensable pour ne pas défaillir lors des bals sous Napoléon III. © Radio France - Claudie Hamon

Une robe de mousseline richement parée d'ailes de scrarabées. © Radio France - Claudie Hamon

Les Festivités Napoléon III se déroulent dès ce vendredi avec le concert d'ouverture pour marquer le bicentenaire de la naissance d'Offenbach (auditorium Eugénie au Palais des Congrès billetterie à partir de 19h30). Puis Samedi après-midi avec la promenade et le dîner de l'empereur et dimanche défilé et bal costumés. Tous les renseignements et réservations à l'Office de Tourisme au 04.70.98.71.94. Quant à l'exposition Vassiliev, elle reviendra au Palais des Congrès de Vichy en juillet et août.