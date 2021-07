Vichy inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco !

La candidature de Vichy et de dix autres grandes villes d'eau européennes a été validée ce samedi par l'Unesco. La cite thermale devient le second site auvergnat à intégrer la liste très prisée des sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco.

La très bonne nouvelle est arrivée en début d'après-midi ce samedi 24 juillet, après des délibérations qui n'ont duré que quelques secondes. La centaine de personnes présente dans le Palais des Congrès de la ville a pu laisser éclater sa joie. Vichy et son patrimoine thermal est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. La décision a été validée lors de la 44e session élargie du Comité du patrimoine mondial de l'Unesco qui se déroule en ce moment en Chine, à Fuzhou. Les diplomates ont reconnu l'impact de l'activité thermale sur l'organisation des villes ainsi que l'apport médical et culturel de la pratique.

La ville avait prévu des goodies pour afficher son soutien à la candidature © Radio France - Antoine Loistron

Neuf longues années avant que cette candidature n'aboutisse

La cité bourbonnaise avait monté sa candidature il y a neuf ans avec dix autres villes européennes sous le nom des grandes villes d'eau d'Europe : Baden bei Wien (Autriche), Spa (Belgique), Frantiskovy Lazne, Karlovy Vary, Marianské Lazne (République Tchèque), Bad Ems, Bad Kissingen, Baden-Baden (Allemagne), Montecatini Terme (Italie) et Bath (Royaume-Uni).

Plus de cent personnes se sont réunis pour assister à cette décision historique © Radio France - Antoine Loistron

La réussite de cette candidature ne faisait plus vraiment de doute depuis le satisfecit accordé en juin dernier par un comité d'experts. C'est aussi le résultat d'un long travail de promotion, via un site internet, des appels à la mobilisation à la population et aux acteurs économiques. Cette inscription devrait permettre à Vichy d'attirer encore plus de touristes et de curistes dans la ville.

La source des Célestins à Vichy © Radio France - Antoine Loistron

C'est aussi le point de départ de travaux d'envergure pour restaurer notamment le parc des Sources, le cœur du domaine thermal vichyssois.

Une fête sera organisée ce jeudi 29 juillet, dans l'après-midi et en soirée, pour célébrer cette nouvelle. Concerts et animations seront prévues par la municipalité.

Le deuxième site auvergnat inscrit à l'Unesco

Avec cette inscription, Vichy devient le second site auvergnat à rejoindre la prestigieuse liste des lieux inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Depuis 2018, la chaîne des Puys - Faille de Limagne dispose de la prestigieuse appellation.