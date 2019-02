Vichy : les berges d'Allier terminent leur rénovation côté Bellerive

Vichy, France

Même si la météo est printanière, ce n'est pas le moment de s'y promener. La rive gauche de l'Allier est le royaume des engins de chantier et plutôt boueuse. De toute façon, l'accès au chantier est interdit. Mais on voit déjà bien ce à quoi vont ressembler les berges dans quelques mois, d'autant plus que les travaux viennent de connaître un petit coup d'accélérateur.

Un aménagement en pente douce jusqu'à la rivière © Radio France - Emmanuel Moreau

L'idée est de rendre l'accès à la rivière. Terminé le quai en béton, place à une berge plus naturelle, des accès en pente douce et des pontons au bord de l'eau. Cela a déjà été fait rive droite, côté Vichy, depuis quatre ans, les deux rives vont donc se ressembler et le tour du lac d'Allier devrait à nouveau être un lieu de promenade recherché.

Les futurs gradins en cours d'aménagement © Radio France - Emmanuel Moreau

Les gradins une fois terminés - Vichy Communauté

Cet aménagement rive gauche va du pont de l'Europe jusqu'à la boucles des Isles, là où se trouvent le camping et des guinguettes. Les travaux ont commencé par là, avec une nouvelle route d'accès ; l'étroit quai routier sera désormais réservé aux piétons. Un peu plus loin, un bras mort sera aménagé pour apporter un peu de biodiversité supplémentaire. Un aménagement qu'il a fallu modifier après la découverte d'un arbre remarquable, un peuplier noir de près de sept mètres de circonférence et vieux de 80 à 100 ans. Et au total, 400 arbres seront replantés rive gauche, sans compter la petite végétation.

Le chantier en cours près des guinguettes © Radio France - Emmanuel Moreau

L'aménagement près des guinguettes, une fois terminée - Vichy Communauté

Des travaux qui coûtent près de 20 millions d'€uros. Ils doivent être terminés à l'automne mais il faudra attendre que la végétation se développe, au moins deux ans, pour les apprécier pleinement. L'étape suivante, ce sera la création d'une voie verte le long de l'Allier, de Saint-Yorre à Mariol au sud et de Billy à Saint-Germain des Fossés au nord.