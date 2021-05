Vichy : le mini-golf des berges de l’Allier prépare son déconfinement

Au bord de l'Allier, les bars et restaurants envisagent la reprise.Tout comme le mini-golf, qui devait fonctionner dès les vacances scolaires de février, et qui a dû s'adapter au confinement. Il reprendra finalement du service le 19 mai.

Sur les rives de l'Allier, il flotte un air "d'été normal". Mercredi prochain, les clients pourront à nouveau s'installer en terrasse. En attendant, cette semaine, le mini-golf, qui propose aussi des sandwiches et des glaces, a fait le grand ménage.

Une vingtaine de tables à installer

Isabelle, la serveuse du snack et mini-golf Les Terrasses de Vichy, est très occupée : elle déplie tables et chaises pour les nettoyer et les répartir ensuite sur la terrasse. "On va s’adapter au contexte, en espaçant le mobilier pour respecter les distances, en mettant du gel hydroalcoolique, et en demandant de porter le masque" explique-t-elle.

Une vingtaine de tables va être disponible malgré la distanciation imposée par le contexte sanitaire. © Radio France - Thomas Pinaroli

"On est fermé depuis le mois de novembre, ça nous a forcément manqué " insiste Isabelle. Les promeneurs, qui profitent des rares rayons de soleil, la saluent au passage.

Des clients impatients de retrouver leurs habitudes

Les Terrasses de Vichy ont gardé le lien avec leurs clients pendant le confinement en proposant du snacking à emporter. Un service qui semble avoir fidélisé la clientèle : "Le téléphone sonne de plus en plus pour réserver des parties de mini-golf", explique Isabelle. Mais avant de taper dans la balle, il reste encore à recoller la moquette verte sur le parcours, après l'avoir nettoyée.

Tout le monde croise les doigts pour que le soleil soit de la partie ! En attendant les beaux jours, l'établissement des bords d'Allier recherche toujours du personnel saisonnier pour compléter l'équipe.