Vichy: les Jeux des Masters reportés à 2021

C'était une innovation. Ces Jeux des Masters, même s'ils n'ont rien à voir avec des JO, ont été lancés par le Comité National Olympique et Sportif (CNOSF), en partenariat avec la ville de Vichy. Il s'agit d'une compétition multisport, ouverte aux amateurs de plus de 30 ans , licenciés d'une fédération olympique. Ils doivent prendre part à plusieurs disciplines consécutivement, par exemple course à pied, natation, cyclisme, tir à l'arc, pétanque, etc... L'essentiel pour les concurrents est de mélanger endurance et précision.

Ils devaient avoir lieu du 1er au 4 octobre prochain à Vichy. La ville possède toutes les installations sportives nécessaires et ces Jeux étaient aussi une façon de se positionner pour être ville d'accueil et de préparation pour des délégations olympiques avant les JO de Paris 2024. Malheureusement, la situation sanitaire est beaucoup trop imprévisible pour être certain aujourd'hui que ces Jeux pourront se dérouler dans de bonnes conditions.

Le CNOSF, en accord avec la ville de Vichy, a donc décidé de reporter ces Jeux des Masters. Ils auront lieu du 29 avril au 2 mai 2021. Les associations sportives et les bénévoles qui étaient déjà sur le pont pour préparer ces Jeux seront à nouveau mobilisés l'année prochaine pour faire de ces Jeux un des grands rendez-vous de l'année à Vichy. Sans oublier l'Iron Man, lui aussi annulé cette année et qui aura lieu les 21 et 22 août 2021.