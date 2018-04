Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Depuis la fin du XIXe siècle, la saison estivale à Vichy est lancée par une affiche. Cette année encore, la municipalité ne déroge pas à la règle. Et mieux encore, elle a décidé de renouer avec la tradition des affiches illustrées ! La première du genre, voulue par la Ville, a été créée en 1895, à l’occasion de la saison thermale marquée par la venue de Félix Faure fraîchement élu Président de la République. La dernière affiche illustrée remontait à 1963 ! Depuis, ce sont des photos qui étaient utilisées. Vichy a choisi Richard Zielenkiewicz, alias Monsieur Z, un graphiste illustrateur de renom, pour concevoir son affiche 2018.

L'affiche de monsieur Z a été dévoilée ce jeudi à l'Hôtel de ville par le maire Frédéric Aguilera. Prélude à la présentation du programme de "un été à Vichy".

Et comme l'objectif est de le faire savoir au plus grand nombre, la ville a musclé et modernisé son plan communication. Une grande campagne de promotion à l'échelle régionale va être lancée pour attirer un public plus large dans la cité thermale. Des affichages sont prévus à Lyon ou encore à Roanne. La saison estivale sera également très relayée sur internet et les réseaux sociaux. Et comme il n'y a pas de petits profits, des produits dérivés estampillés de l'affiche 2018 (mugs, sacs, etc..) seront en vente à la boutique de l'office du tourisme de Vichy.

Le programme de "mon été à Vichy"

Les fêtes Napoléon III auront lieu du 27 au 29 avril. Dans la dynamique de la 10e édition en 2017, la décoration sera encore renforcée, notamment aux entrées de la ville. Plusieurs nouveautés dont l'atelier Nadar et l'équitation au Second Empire donneront un relief historique supplémentaire aux festivités une nouvelle fois concentrées dans et autour du Parc des Sources.

