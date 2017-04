Vichy remonte le temps pour fêter Napoléon III

La 10ème édition de "Vichy fête Napoléon III" se déroule cette année au Parc des Sources. Un lieu stratégique pour rassembler le public et l'ensemble des animations.

Depuis le 28 avril et jusqu'à aujourd'hui, la ville de Vichy célèbre l'empereur Napoléon III. Un personnage historique qui a permis de mettre en lumière la fameuse station thermale de la cité. Pour lui rendre hommage et pour revivre la période du Second Empire, trois jours de festivités sont au programme.

Le public est au rendez-vous au Parc des Sources © Radio France - Lauriane Havard

Une 10ème édition plus populaire et festive

Pour fêter aussi les 10 ans de ce rendez-vous, l'office de tourisme de Vichy a repensé les animations. "On voulait quelque chose de plus populaire, accessible et festif" explique Céline Lescoche, la responsable des animations. Alors pour rassembler les visiteurs, le lieu unique est désormais le Parc des Sources. Les activités étaient auparavant dispersées un peu partout dans la ville. L'idée est réellement de recréer l'ambiance du Second Empire pour que "chacun puisse véritablement s'immerger" ajoute Céline Lescoche.

Démonstration de danse d'époque dans les allées du Parc des Sources © Radio France - Lauriane Havard

Alors pour remonter le temps, on retrouve différents campements dans les allées du Parc: le campement militaire, celui des bourgeois ou encore le coin des artisans. Les bénévoles dorment même sur place, dans leurs tentes d'époque! "Cela me change de mon train-train quotidien" affirme Maryse en costume de paysanne. Elle est venue de Beaufort en Savoie, accompagnée de son mari et de son fils, tous deux passionnés d'Histoire.

Parmi les nouveautés, il y a cette année des cavalières en amazone qui circulent dans le parc, mais aussi des ateliers de danse pour se préparer au grand soir. Le bal costumé se déroule ce dimanche soir de 21h à 2h du matin au Palais des Congrès de Vichy. Les réservations sont encore possibles, soit auprès de l'office de tourisme, soit directement sur place (10 euros par personne, entrée gratuite pour les moins de 14 ans).