Vichy se met à l'heure d'été avec sa plage des Célestins

La plage des Célestins sur les bords de l'Allier est ouverte depuis début juillet. Jusqu'à la fin du mois d'août, elle accueille les vacanciers tous les jours sur une plage de sable et propose une zone de baignade surveillée.

Sur les bords de l'Allier, à Vichy, la plage des Célestins est ouverte au public tous les jours de l'été, du 1er juillet au 31 août et la baignade est surveillée entre 11 heures et 19 heures. Cette plage a été réaménagée en 2014, c'est la seule zone de baignade autorisée sur les bords de l'Allier. Elle propose aux vacanciers, une zone de baignade surveillée, des jeux d'eau, une pataugeoire, des douches, des sanitaires et des cabines pour se changer.

Baignade et château de sable

Sur la plage, Marie et Dominique se détendent, à leurs pieds, des serviettes vides, celles de leur trois enfants "ils sont partis à l'eau", raconte Marie, "on les surveille de loin, dès qu'on est arrivé c'était fini, ils nous ont laissé pour aller dans l'eau". Les parents ne sont pas pressés de rejoindre leur progéniture. Marie trouve la température "trop fraîche" et pour Dominique, elle est même "glacée". Elle est pourtant à 24° selon le tableau blanc des maîtres nageurs.

A côté d'eux, Marguerite revient tout juste de sa baignade. Encore couverte de gouttes d'eau, Marguerite ne l'a pas trouvé trop fraîche, plutôt "pas assez profonde" à son goût, elle a l'habitude de nager dans la méditerranée là où elle n'a pas pied. Mais elle apprécie qu'il n'y ai ici "ni méduses, ni poisson". Pratiquement tous les enfants sont à l'eau où s'amusent dans les jeux d'eau situés juste derrière la plage. C'est ce qui plaît à Mohamed, il est venu avec ses filles et ses nièces : "Je trouve que c'est plus adapté pour les jeunes enfants que les piscines, ils peuvent jouer en toute sécurité. On les surveille mais avec moins de stress". Pour les enfants qui restent au sec, c'est activité châteaux de sable comme pour Maël. Aidé de son père et de son grand père, ils fabriquent à trois une digue.

La qualité de l'eau contrôlée tous les jours

Il arrive parfois que la baignade soit pourtant interdite au public, "avec un drapeau rouge" explique Jonas maître nageur sur la plage des Célestins depuis deux saisons, "car le prélèvement bactériologique n'est pas bon". Comme tous les lieux de baignades, des contrôles sont réalisés tous les jours par les services de la mairie pour mesurer le taux de bactérie. Quand il dépasse le seuil autorisé, les maîtres nageurs sont obligés de fermer la baignade.

Des contrôles sont réalisés également toutes les semaines par le laboratoire santé environnement hygiène de Loyn. Les résultats sont ensuite communiqués à l'Agence régionale de santé à Yzeure.