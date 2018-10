L'Éthiopien Olika Adugna a remporté ce dimanche matin la 40e édition de la course Marseille - Cassis en un peu plus d'une heure.

Cassis, France

La barre de l'heure de course a été dépassée de peu ce dimanche matin par le vainqueur de cette 40e édition du Marseille - Cassis. L'Éthiopien Olika Adugna a bouclé les 20 kilomètres entre le stade Vélodrome de Marseille et l'arrivée sur les hauteurs de Cassis en 1h et 29 secondes.

La 1ere femme est Éthiopienne également

Kuma Abera arrive deuxième (1h et 30 secondes) et Vincent Gérald complète le podium (1h et 33 secondes). La première femme est également une Éthiopienne. Gete Alemayehu est arrivée après 1 heure 8 minutes et 46 secondes. En tout, 20 000 participants se sont élancés sur les routes de cette course très populaire qui s'est déroulée sous une météo plus clémente que prévue.