Victoires de la Musique 2019 : Eddy de Pretto et Orelsan favoris

Eddy de Pretto, figure montante de la scène française, et le rappeur Orelsan, triple lauréat l'an passé, en lice dans trois catégories, sont les favoris des 34e Victoires de la Musique qui ont lieu ce vendredi et à suivre sur France Bleu avec notre émission spéciale.

Eddy de Pretto et Orelsan ont le plus de nominations aux 34e Victoires de la Musique

Les rappeurs Orelsan et Eddy de Pretto ont récolté chacun trois nominations aux 34e Victoires de la Musique, qui se tiennent ce vendredi en direct de la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, avec notre émission spéciale sur France Bleu dès 19h15.

Duel Eddy de Pretto vs Orelsan

Après le sacre d'Orelsan, récompensé en 2018 dans les catégories "artiste masculin", "album de musiques urbaines" et "création audiovisuelle", Eddy de Pretto peut réaliser pareil exploit à 25 ans, à peine un an et demi après avoir surgi dans le paysage musical hexagonal.

Celui qui oscille entre chanson et rap et dont le premier album "Cure", sorti en 2018, a dépassé les 100.000 ventes, concourt dans les catégories "artiste masculin" face à Etienne Daho et le duo Bigflo & Oli, et "album de musiques urbaines", toujours face à Bigflo & Oli et la chanteuse de pop urbaine Aya Nakamura.

De Pretto, qui s'est d'abord révélé par ses performances scéniques, peut réaliser le triplé s'il s'adjuge la catégorie "concerts", où il sera opposé au groupe de rock Shaka Ponk et... Orelsan.

Orelsan qui peut ajouter trois trophées à son palmarès, lui qui en possède déjà cinq. Il est de nouveau en lice dans la catégorie "création audiovisuelle" pour le clip de "Rêves bizarres". Et il concourt avec "Rêves bizarres" pour la chanson originale désignée par le public.

,Face à lui les jeunes chanteuses pop Jain ("Alright") et Angèle ("Tout oublier").

"Je me dis que toi aussi" du groupe Boulevard des Airs, "Midi sur novembre" de Louane (avec Julien Doré) et "Djadja" d'Aya Nakamura sont aussi en lice.

Chez les chanteuses aussi, le duel sera serré. Même si Christine & the Queens, déjà sacrée "artiste féminine" en 2015, apparaît comme la favorite avec son 2e opus "Chris" qui a recueilli les suffrages des critiques, Jeanne Added pourrait créer une belle sensation après avoir sorti un des plus beaux albums de l'automne ("Radiate"). Sans oublier Vanessa Paradis, déjà lauréate trois fois dans cette catégorie-reine.

Christine and the Queens peut faire coup double avec la catégorie "album de chansons", mais là aussi elle aura fort à faire face à l'album posthume d'Alain Bashung ("En amont") dont on célébrera le 14 mars le 10e anniversaire de la disparition et face au revenant Alain Chamfort, auteur du superbe "Le désordre des choses".

Le suspense sera également au rendez-vous pour l'"album rock" entre "Radiate" de Jeanne Added, "Les rescapés" de Miossec et "L'Oiseleur" de Feu! Chatterton. I

dem pour l'"album rap", nouvelle catégorie créée cette année, entre "Bendero" de Moha La Squale, "Lithopédion" de Damso et "XX5" de Georgio.

Comme l'an passé, la cérémonie, télévisée en direct sur France 2 et sur France Bleu, aura lieu à la Seine musicale le vendredi 8 février. Hormis la "chanson originale", les lauréats des 11 autres catégories seront désignés par l'Académie des Votants, qui regroupe 600 membres représentatifs de la filière musicale (artistes, producteurs, médias, disquaires, agents...).

L'ensemble des nominations

Artiste masculin : Bigflo & Oli / Etienne Daho / Eddy de Pretto



Artiste féminine : Jeanne Added / Chris(tine and the Queens) / Vanessa Paradis



Révélation Scène : Thérapie Taxi / Clara Luciani / Tim Dup



Album révélation : Angèle, "Brol" / Foé, "Îl" / Roni Alter, "Roni Alter"



Album de Chanson : Chris(tine and the Queens), "Chris" / Alain Bashung, "En Amont" / Alain Chamfort, "Le Désordre des Choses"



Album Rock : Feu ! Chatterton, "L’Oiseleur" / Miossec, "Les Rescapés" / Jeanne Added, "Radiate"



Album de musiques urbaines : Eddy de Pretto, "Cure" / Bigflo & Oli, "La Vie de Rêve" / Aya Nakamura, "Nakamura"



Album rap : Moha La Squale, "Bendero" / Damso, "Lithopédion" / Georgio, “XXV5”



Album de musiques du monde : Fatoumata Diawara, "Fenfo" / Camélia Jordana, "LOST" / Delgres, "Delgres"



Album de musiques électroniques : The Blaze, "Dancehall", Her, "Her", Synapson, "Super 8"



Chanson originale (vote du public jusqu’au 7 février) : Boulevard des Airs, "Je me dis que toi aussi" / Louane et Julien Doré, "Midi sur Novembre" / Aya Nakamura, "Djaja" / Orelsan et Damso, "Rêves Bizarres"



Concert : Eddy de Pretto / Orelsan / Shaka Ponk



Création Audiovisuelle : Jain, “Alright” / Orelsan et Damso, "Rêves Bizarres" / Angèle, "Tout Oublier"

Émission spéciale sur France Bleu

► Suivez en direct à partir de 19h15 notre émission spéciale depuis la Seine Musicale !

► Sur notre page Facebook, découvrez au fil de la soirée, des vidéos exclusives de l'événement.

La playlist des Victoires de la Musique 2019