Victoires de la Musique 2021 : découvrez la liste des nommés

Cette 36e édition est un peu particulière : il n'y a plus de catégorie concert en raison de l'épidémie de Covid-19. Cette première sélection fait la part belle à Benjamin Biolay, nommé simultanément pour trois catégories. Aya Nakamura est en lice pour la Victoire de la meilleure artiste féminine.

La liste des artistes nommés pour les 36e Victoires de la musique a été annoncée un mois avant la cérémonie du vendredi 12 février. Elle se déroulera à la Seine Musicale avec ou sans public, pour l'instant c'est l'incertitude. Le président d'honneur cette année sera Jean-Louis Aubert. France Bleu vous dévoile la liste des nommés.

Benjamin Biolay, grand favori

Benjamin Biolay, présent dans trois catégories grâce à son album "Grand Prix", arrive en trombe sur la grille de départ. Le chanteur est en lice aux titres d'artiste masculin, album et chanson.

Après une année 2020 marquée par une crise sanitaire qui a fragilisé la filière musicale, les Victoires souhaitent envoyer un message de solidarité au spectacle vivant et permettre aux artistes de promouvoir leurs futures tournées.

Aya Nakamura de retour

Une figure absente l'année dernière fait son retour parmi les nommés, Aya Nakamura, en lice pour la Victoire de la meilleure artiste féminine aux côtés de Pomme et Suzanne.

Autre nom très connu du grand public : Vianney, nommé meilleur artiste masculin.

Les organisateurs ont aussi nommé Yseult, Clou, Lous and the Yakuza ou encore Hervé, Hatik, Noé Preskow, des artistes qui ont émergé en 2020, comme meilleures révélations féminines et masculines des 12 mois écoulés.

La catégorie concert annulée

Particularité de cette 36e édition: il n'y a plus de catégorie concert en raison de l'épidémie de Covid-19. Une catégorie qui reviendra en 2022. Une Victoire du Titre le plus streamé sera décernée au rappeur Gradur pour "Ne reviens pas" et ses plus de 100 millions d'écoute en streaming.

La liste complète des nommés

Artiste masculin : Benjamin Biolay , Gaël Faye et Vianney

Artiste féminine : Aya Nakamura , Pomme et Suzane

Révélation masculine : Hatik, Hervé et Noë Preszow

Révélation féminine : Clou , Lous and the Yakuza et Yseult

Album : "Aimée"de Julien Doré, "Grand Prix"de Benjamin Biolay, "Lundi méchant"de Gaël Faye , "Mesdames"de Grand Corps Malade et "Paradis" de Ben Mazué

Chanson originale : "Comment est ta peine?" de Benjamin Biolay, "Corps"d' Yseult, "Facile"de Camelia Jordana, "La maison de retraite" de Michel Jonasz et "Mais je t'aime" de Grand Corps Malade et Camille Lellouche

Création audiovisuelle : "Goliath" de Woodkid, "La vita nuova" de Christine and the Queens et "Nous"de Julien Doré