Victoires de la musique : avec la consécration de Gradur, c'est toute la scène rap de Roubaix qui gagne

Les Victoires de la musique seront décernées ce vendredi soir. La 36e édition est à écouter sur France Bleu. Et l'on sait déjà qu'un Nordiste va décrocher un trophée : le rappeur Gradur. Originaire de Roubaix, il remporte la victoire du titre le plus "streamé". Zoom sur la scène rap roubaisienne.

La cérémonie a lieu sans public, mais comme chaque année elle est à voir sur France 2, et à écouter sur France Bleu : les 36e victoires de la musique, c'est ce vendredi soir à partir de 21h05.

Parmi les nommés, il y a les habitués : Benjamin Biolay, Julien Doré, Michel Jonasz... Mais on sait déjà qu'un des lauréats sera roubaisien : le rappeur Gradur remporte une nouvelle venue parmi les victoires, celle du titre le plus streamé. "Ne reviens pas" a été écouté sur les plateformes en ligne plus de 100 millions de fois pendant l'année 2020.

Voir briller Roubaix sur la scène nationale

Cette victoire fait plaisir à la scène rap de Roubaix, particulièrement dynamique, elle prouve qu'on ne rappe pas qu'à Paris et Marseille. "Ca nous fait du bien, au niveau artistique, de voir briller Roubaix sur la scène nationale" remarque Skeezy, animateur de l'association Da-Mas, qui connaît bien Gradur. Da-Mas est l'une des premières structures à avoir fait monter Gradur sur scène, dès 2013.

Aujourd'hui, elle propose notamment des ateliers d'écriture rap dans ses locaux du quartier du Pile.

Ca donne de l'espoir

Ici, Gradur, mais surtout ZKR, nouvelle star du rap roubaisien, sont devenus des modèles. Badis, Abdl et E'lyes, qui ont 15 et 16 ans, se disent "fiers. Ca nous donne de la visibilité. Depuis qu'ils ont réussi, on a moins peur de se lancer. Ca donne de l'espoir".

ECOUTEZ : reportage sur la scène rap de Roubaix Copier

Dans cette ville, la jeunesse peut se bouger

Une autre structure de Roubaix soutient cette vague qui monte autour du rap. L'association Live, créée en 1993. Elle met à disposition des studios, une scène, et organise un tremplin, le Five Contest. Pour Karim Mraini, le directeur, "on montre que dans cette ville, parfois décriée à tort, la jeunesse peut se bouger. Avec un home studio et les plateformes de distribution, on peut se faire plus facilement connaître".