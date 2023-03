Victoires de la musique classique à Dijon avec Stéphane Berne : "l'Auditorium a une acoustique fabuleuse"

La cité des Ducs accueille la 30ᵉ cérémonie des Victoires de la musique classique dans son écrin l'Auditorium ce mercredi. Stéphane Bern sera aux manettes, il était l'invité du 6/9 sur France Bleu.

"L'Auditorium est une salle extraordinaire"

"L'Auditorium est extraordinaire, une acoustique fabuleuse. Tous les artistes le disent la salle est très belle, et je dois dire, très confortable aussi. C'est très agréable de s'y mouvoir et d'y travailler. C'est important d'être au plus près des téléspectateurs, des auditeurs. La musique, ça se partage et ce n'est certainement pas à Paris.", explique Stéphane Berne.

Au sujet de la cérémonie, Stéphane Berne prévoit : "un moment de rêve, de pure beauté, avec des voix lyriques extraordinaires, des jeunes femmes chefs d'orchestre qui vont se produire. C'est le 30ᵉ anniversaire : toutes ces jeunes pousses de la musique vont devenir des talents confirmés à force de travail. Et c'est assez magique. Il y a un côté prodigieux. Ca va être un moment de pur bonheur et je crois que les téléspectateurs vont être éblouis."

La cérémonie sera à suivre en direct ce mercredi, dès 21H10 sur France 3 et sur France Musique.

D'autant qu'il ne manque pas de compliments sur la Bourgogne et Dijon : "je trouve qu'il y a là un patrimoine historique, architectural qui est unique, vraiment. Et j'espère que tous les Bourguignons le savent : ayez conscience que vous vivez dans l'une des plus belles villes de France. Ça, il faut en avoir conscience."

"Je viens avec l'idée de sauver l'église Saint-Philibert"

Ce grand défenseur du patrimoine a également l'intention de se pencher sur le sort de l'église Saint-Philibert, édifice roman du XIIème siècle, aujourd'hui désaffectée qui aurait besoin d'une importante restauration, pour plusieurs millions d'euros.

Stéphane Berne se rendra sur place, ce mercredi après-midi, avec le maire François Rebsamen pour monter un dossier : "elle est en très mauvais état, je viens pour constater les problèmes sur cette église. Et ensuite on va monter un dossier ensemble pour que la mission Berne et et le loto du patrimoine puissent se concentrer sur l'église Saint-Philibert de Dijon. Que ça devienne peut-être l'un des sites emblématiques de la mission Berne 2024. Donc oui, je viens évidemment avec l'idée de sauver l'église Saint-Philibert, en tout cas d'y participer avec l'État, avec la mairie et de façon tout à fait amicale avec François Rebsamen."