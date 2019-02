Victoires de la Musique : découvrez le palmarès 2019

2 Victoires pour Jeanne Added, Angèle et Bigflo & Oli

Soirée faste pour Jeanne Added et Bigflo & Oli qui gagnent deux Victoires de la Musique (Artiste masculin, Album de musiques urbaines, Artiste féminine et Album rock). Le rappeur Orelsan est lui récompensé par la Victoire du meilleur concert, tandis que la belge Angèle reçoit la Victoire de l'Album révélation et celle de la Création audiovisuelle. À noter également que le groupe Boulevard des Airs remporte la Victoire de la Chanson originale (vote des internautes) avec le titre "Je me dis que toi aussi".

Les deux frères @bigfloetoli viennent de remporter la victoire de l’Album « musiques urbaines ». Ils sont sur @francebleupic.twitter.com/OrGUcPhAlU — France Bleu (@francebleu) February 8, 2019

France Bleu était présent à la cérémonie et a reçu tout au long de la soirée de nombreux artistes. Retrouvez toute l'actualité de cette soirée au cours de cette émission spéciale et les vidéos sont à retrouver ce week-end sur notre page Facebook.

Elle est l’une des grandes gagnantes de la soirée, @angele_vl est notre invitée. Elle a remporté la victoire « Création Audiovisuelle » et « Révélation feminine » pic.twitter.com/b0YvfNDDAb — France Bleu (@francebleu) February 8, 2019

Le palmarès complet

Artiste masculin : Bigflo & Oli



: Bigflo & Oli Artiste féminine : Jeanne Added



: Jeanne Added Révélation scène : Clara Luciani



: Clara Luciani Album révélation : Angèle, "Brol"



: Angèle, "Brol" Album de chansons : Alain Bashung, "En Amont"



: Alain Bashung, "En Amont" Album Rock : Jeanne Added, "Radiate"



: Jeanne Added, "Radiate" Album de musiques urbaines : Bigflo & Oli, "La Vie de Rêve"



: Bigflo & Oli, "La Vie de Rêve" Album rap : Damso, "Lithopédion"



: Damso, "Lithopédion" Album de musiques du monde : Camélia Jordana, "LOST"



: Camélia Jordana, "LOST" Album de musiques électroniques : The Blaze, "Dancehall"



: The Blaze, "Dancehall" Chanson originale : Boulevard des Airs, "Je me dis que toi aussi"



: Boulevard des Airs, "Je me dis que toi aussi" Concert : Orelsan



: Orelsan Création Audiovisuelle : Angèle, "Tout Oublier"

