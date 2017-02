Victoires de la Musique: l'Alsacien Claudio Capéo nommé dans la catégorie "Album révélation"

Après un triple disque de platine pour son album, Claudio Capéo est nommé aux victoires de la Musique dans la catégorie Révalation ce vendredi. L'Alsacien a encore du mal à y croire.

"On est comme des gosses, on est complètement dingue!" A quelques heures de la cérémonie des victoires de la Musique ce soir, Claudio Capéo a encore du mal à y croire. L'Alsacien originaire de Cernay est nommé dans la catégorie "Album révélation". "On se demande ce qui se passe réellement, en un an il s'est passé énormément de choses."

Claudio Capéo a été révélé dans l'émission de radio crochet "The Voice" et depuis tout s'est accéléré. "Pendant dix ans, ça a toujours été difficile pour nous, on a toujours été en autoproduction, et maintenant de nombreuses portes se sont ouvertes."

La victoire, c'est d'être arrivé là."

Pour les victoires de la Musique, Claudio Capéo sera opposé à Amir, au groupe Radio Elvis. "Mais pour nous, la victoire, c'est déjà d'être arrivés là", souligne l'Alsacien. En boucle tout l'été, son premier single «Un Homme debout» a fait un véritable carton. Son album est déjà triple disque de platine (300.000 exemplaires) en six mois.

L'Alsace pour se ressourcer

Et pour se ressourcer, l'artiste revient régulièrement en Alsace. "J'y ai ma famille, mes amis, j'en ai besoin. J'ai joué récemment à l'Eden de Sausheim et il s'est passé quelque chose. Il y avait tous ceux qui nous soutiennent depuis le début, des familles. Sans tous ces gens-là, on n'est rien."