Strasbourg, France

Et de deux pour Greg & Lio ! Le duo de réalisateurs Strasbourgeois est à nouveau récompensé avec le clip "Basique" du rappeur OrelSan, élu meilleure création visuelle de l'année aux 33e Victoires de la Musique.

Tournage en Ukraine

Le clip, tourné en Ukraine, était nommé aux côtés de Gauvain Sers pour son clip "Pourvu", réalisé par Jean-Pierre Jeunet et "Territory" du groupe The Blaze, qui était le seul groupe à concourir dans cette catégorie. Le clip d'OrelSan "Basique" culmine à plus de 45 millions de vues sur Youtube.

Déjà un sacre l'an dernier avec "Makeba" de Jain

Les deux Strasbourgeois avaient déjà gagné le prix du meilleur clip aux Victoires de l'année dernière pour la réalisation du clip "Makeba" de la chanteuse Toulousaine Jain. Un clip pour lequel ils avaient été également nommés aux Grammy Awards, fin janvier, sans pour autant ramener de prix.