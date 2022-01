Les nommés aux 37es Victoires de la musique qui auront lieu le 11 février ont été dévoilées lundi soir. Parmi les favoris, le rappeur normand Orelsan et la chanteuse Clara Luciani. Découvrez l'ensemble des artistes qui vont concourir cette année.

Victoires de la musique : Orelsan et Clara Luciani dominent les nominations

Le rappeur Orelsan et la chanteuse Clara Luciani cités chacun dans quatre catégories des 37es Victoires de la musique.

Orelsan et Clara Luciani, cités chacun dans quatre catégories, dominent les nominations des 37es Victoires de la musique, révélées lundi soir. Les deux artistes postulent pour les trophées de l'artiste (masculin et féminin), album, chanson et création audiovisuelle, qui seront remis lors d'une cérémonie le 11 février.

Orelsan, 39 ans, surfe sur un succès public et critique depuis la sortie en novembre de son dernier album, "Civilisation", l'album le plus vendu en France en 2021 (plus de 335.000 copies) d'après le classement du Syndicat national de l'édition phonographique (Snep).

Deuxième album de Clara Luciani, 29 ans, "Cœur", paru en juin 2021, s'est, lui, classé 11e des ventes l'an passé avec plus de 155.000 copies. Un CD porté notamment par quelques messages féministes forts.

Nominations

Artiste masculin

Julien Doré

Feu ! Chatterton

Orelsan

Artiste féminine

Juliette Armanet

Hoshi

Clara Luciani

Album de l'année

"Brûler le feu", Juliette Armanet

"Palais d'argile", Feu! Chatterton

"Cœur", Clara Luciani

"Civilisation", Orelsan

"Géographie du vide", Hubert-Félix Thiéfaine.

Chanson

"Le dernier jour du disco", Juliette Armanet

"Bruxelles je t'aime", Angèle

"Monde Nouveau", Feu ! Chatterton

"Respire encore", Clara Luciani

"L'odeur de l'essence", Orelsan

Création audiovisuelle

"Bruxelles, je t'aime", Angèle

"Le reste", Clara Luciani

"Montre jamais ça à personne", Orelsan

Concert

Hervé

Ben Mazué

Woodkid

Révélation masculine

Chien Noir

Myd

Terrenoire

Révélation féminine

L'Impératrice

Barbara Pravi

Silly Boy Blue

Album le plus streamé pour un artiste

"Jvlivs II", SCH

Album le plus streamé pour une artiste