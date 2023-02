Victoires de la Musique : Orelsan plus fort que Johnny ?

Il est loin le temps où tout était "Perdu d'avance", du nom de son premier CD. Porté par la réussite de son dernier album (Civilisation a été disque le plus vendu en France en 2021 et en 2022), Orelsan enchaîne les récompenses. Aux Victoires de la Musique 2022, l'artiste caennais a décroché trois récompenses, celle d'artiste masculin de l'année mais aussi de la chanson originale et de la création audiovisuelle pour "L'odeur de l'essence", portant à neuf ses trophées décrochés depuis 2018, soit un de moins seulement que Johnny Hallyday ou Alain Souchon !

Cette année, Orelsan est à nouveau en lice dans trois catégories, celle de la meilleure tournée dans la foulée de son album Civilisation - qui l'a vu passer quatre fois en moins d'un an au Zénith de Caen - mais aussi de la chanson originale et la création audiovisuelle pour "La Quête".

Le rappeur normand est le cinquième artiste le plus récompensé de l'histoire des Victoires de la Musique. Un classement dominé par Alain Bashung et Matthieu Chedid, treize trophées chacun. Un écart qui pourrait se réduire ce vendredi en cas de nouvelle Victoire pour l'artiste caennais. On croise les doigts !