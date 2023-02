Victoires de la Musique : Stromae, Angèle et Orelsan largement récompensés

Consécration pour le chanteur belge Stromae, qui a reçu ce vendredi soir aux Victoires de la musique le prix du meilleur album de l’année pour "Multitude" et le prix de l’artiste masculin de l’année. Stromae, 37 ans, revient de loin après une longue pause causée par un burn-out. "Je suis quand même un peu ému", a déclaré au micro le chanteur, qui a remercié ses proches qui travaillent avec lui, son frère Luc Van Haver et Coralie Barbier, son épouse.

Autre Belge distinguée, la chanteuse Angèle a été sacrée artiste féminine de l’année. Avec "Nonante-cinq", elle reçoit aussi le prix de l’album le plus streamé pour une artiste. L’album le plus streamé pour un artiste revient au rappeur Ninho pour "Jeffe".

Les Victoires de la Musique ont distingué encore un artiste belge dans cette 38e édition : Pierre de Maere sacré révélation masculine, avec notamment son titre "Un jour je marierai un ange". Et c’est la chanteuse November Ultra, 34 ans, qui a été sacrée révélation féminine. Elle a rappelé en larmes que sa maman lui disait "tu sais, les enfants d’ouvriers c’est rare qu’ils deviennent artistes".

De son côté, Orelsan repart avec trois trophées : "meilleure chanson", "meilleur concert" et "meilleure création audiovisuelle". Le rappeur normand, récompensé notamment pour le clip de "La quête", et ses trouvailles en pâte à modeler, a empoché la 10e Victoire de sa carrière, désormais à égalité avec les monuments Johnny Hallyday et Alain Souchon.

Enfin, à près de 80 ans, Serge Lama a reçu une Victoire d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. "J’étais très ému car je savais que ce serait mon dernier soir devant un public debout. Cette victoire me fait très plaisir, car elle vient de la profession. C’était le bon moment : je m’en vais", a confié à la presse celui qui ne chantera plus.

