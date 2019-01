Victoires du Reggae 2019 : un groupe et un festival mayennais nommés

Saint-Denis-de-Gastines, France

Yves Tole Family est nommé dans la catégorie album crossover de l'année, c'est-à-dire un mélange de genres musicaux, ici c'est du reggae et de la soul avec Let it Go. Le groupe mayennais est notamment en compétition avec les célèbres Sting et Shaggy.

Le rendez-vous de St Denis de Gastines, Au Foin de la Rue dans le Nord-Mayenne, lui, concourt dans la catégorie Festival de l'année.

Ce sont les internautes qui votent sur le site du magazine Reggae jusqu'à ce jeudi minuit, dernier délai. Les résultats seront proclamés dimanche prochain 27 janvier dans l'après-midi.