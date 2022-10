Victoria et sa passion pour les danses folkloriques provençales

Victoria Bourrel a 21 ans et vit à Gémenos dans les Bouches-du-Rhône. Cette jeune étudiante en communication à Aix-en-Provence a une passion toute particulière : les danses folkloriques provençales. Qu'est-ce qui peut pousser une jeune femme à s'intéresser à ces traditions que beaucoup pourraient qualifier de désuètes ?

Originaire du Chesnay dans les Yvelines, rien ne prédisposait Victoria à aimer cette culture provençale. Elle arrive à l'âge de quatre ans à Gémenos et, comme beaucoup de petites filles, elle fait de la danse classique et de l'équitation.

Mais ce sont mes parents qui m'ont, entre guillemets, poussée à faire ça - Victoria

Victoria a 11 ans, lors de son premier spectacle avec "La Poulido de Gèmo" - Victoria Bourrel

En 2012, "La Poulido de Gèmo", ou "La Poulid' de Gèm'" comme on doit le prononcer, fête son 30e anniversaire et organise un festival folklorique. Les parents de Victoria accueillent chez eux des participants d'autres groupes traditionnels venant de toute la France. Ces invités ainsi que ses parents décident d'amener Victoria, onze ans, voir une représentation du groupe. Elle le dit elle-même : "Au début, j'étais un peu sceptique [...] Je n'étais pas très sûre de ce que j'allais voir."

Ses parents l'incitent à assister à une répétition, car "ils trouvaient ça tellement génial, qu'ils ont voulu qu'[elle] le fasse". Victoria se force, puis c'est la révélation :

J'ai tout consacré pour La Poulid' - Victoria

Désormais, Victoria est membre de ce groupe qui signifie en provençal, la jolie de Gémenos. Le fait qu'elle n'ait aucune attache en Provence n'a pas posé de problème pour intégrer La Poulid', bien au contraire, car pour Victoria "à partir du moment où on défend une tradition, un patrimoine, je pense qu'on est ouvert à tout, on est ouvert à tout le monde".

Petit à petit, elle s'approprie cette culture provençale. Victoria prend conscience de l'intérêt de faire vivre ces traditions et "qu'on était là pour défendre un patrimoine culturel__".

Mais oui, je me sens provençale - Victoria

Sa passion lui a également permis de parcourir la France, l'Europe et le monde et de partir notamment en tournée au Portugal en 2014 et au Mexique quatre ans plus tard. Plus près de nous, Victoria et "La Poulido de Gèmo" ont participé au grand concours des régions sur France 3, "Quelle sera la meilleure danse folklorique de France ?", diffusé le 18 mars 2022. Finalistes de l'émission, le jury a couronné le groupe landais "Lous Gouyats de l'Adou".

Une pratique exigeante

Lors de leurs représentations, nous sommes tout de suite subjugués par leur répertoire de danses et la richesse des costumes élaborés sur-mesure à partir d'anciennes gravures : "On essaye de choisir les tissus qui correspondent le plus pour vraiment s'adapter à la vraie culture provençale."

Victoria et sa coiffe "à la Fregate" - Victoria Bourrel

Derrière la magie des représentations se cachent de longues séances de préparation. Tous les mercredis soir et pendant trois heures, les danseurs et musiciens se retrouvent et s'entraînent. Une fois par mois, ils se retrouvent tout un dimanche pour une journée d'étude où chaque spectacle est répété en profondeur. La pratique et la maîtrise de ces danses folkloriques sont exigeantes, mais les résultats sont là. À chaque sortie de "La Poulido de Gèmo", le public répond toujours présent.

"Pour rien au monde, je me verrais arrêter"

Victoria est étudiante en communication et a le projet de finir ses études en Île-de-France. Cet éloignement ne la fera pas renoncer à "La Poulido de Gèmo" : "Je n'hésiterai jamais à redescendre et à venir avec eux, faire les répétitions ou participer au festival de Gémenos."

Victoria et deux de ses amies de La Poulido de Gèmo - Victoria Bourrel

C'est ma famille et c'est ma passion surtout - Victoria

Grâce à Victoria et à sa famille de "La Poulido de Gèmo", la culture et les danses folkloriques provençales ont de belles années devant elles.