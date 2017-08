Vide-grenier de châteaux au parc de l'Ansaudière

Les Sorbay-Federici habite depuis 1727 à l'Ansaudière. La famille ont créé une association, "l'Ansaudus", chargée de valoriser le patrimoine. Cette année, elle organise un vide-grenier dont les fonds récoltés serviront à rénover un des puits du parc. Un bon moyen aussi, de passer du temps ensemble.

Cousins, cousines, grands-parents, oncles et tantes se réunissent tous les étés au château de l'Ansaudière, propriété familiale depuis 1727. Et cet été, il y a du boulot : l'association qu'ils ont créée, "l'Ansaudus", s'est donnée pour mission de rénover un des puits du parc. Pour cela, il faut obtenir quelques euros. Ils organisent donc un vide-grenier avec une centaine de meubles et objets trouvés sous les toits du château. Et pour que la fête soit encore plus grande, une vingtaine d'autres bâtisses des environs ont aussi vidé leurs greniers. Le tout sera à vendre aujourd'hui, de 10 heures à 18 h 30, au parc de l'Ansaudière, à Saint-Martin-du-Limet.

Trier, nettoyer, réparer

Petits et grands ont donc parcouru en long, en large et en travers les greniers du château pour faire le vide et trouver des objets à mettre en vente. "On a pris plus d'une année à tout faire : trier, nettoyer, réparer, raconte Raphaël. Les objets, du 19ème et 20ème siècles, étaient restés longtemps dans les greniers. Mais ils étaient encore relativement en bon état." Chaise à porteur, coffres en bois, outils de jardinage, escabeau, cyclomoteur, il y a un peu de tout. Et pour toutes les bourses : "Le plus cher coûte environ 300 euros, c'est un jeu de grenouille du 19ème siècle, détaille Calixte. Et le moins cher, ce sont des petits outils à 2 euros." A 50 centimes précise même l'oncle Eric.

Bassines, racine, cage à oiseaux seront en vente au parc de l'Ansaudière © Radio France - Noémie Lair

La vente aura lieu dans le parc du château. Un parc typique du 19e siècle que les visiteurs auront peut-être déjà eu l'occasion de visiter lors des Nuits de la Mayenne, de la journée européenne des parcs et jardins ou lors d'une balade sur l'un des chemins pédestres qui traversent les 12 hectares de jardin.

C'est plus pour le plaisir d'être ensemble et développer un projet commun que réellement un projet financier" - Eric de Sorbay

"C'est un peu lourd d'entretenir un château comme ça mais le jeu en vaut la chandelle et on a beaucoup de bras pour nous aider", reconnaît Eric de Sorbay. L'objectif du vide-grenier est donc de récolter un peu d'argent mais ce n'est pas le seul but : "L'objectif de l'association familiale est de valoriser le patrimoine et de l'entretenir. Grâce au vide-grenier, on valorise le patrimoine en le faisant connaître et on l'entretient si on a quelques sous mais pour vous donner une idée, une petite lucarne en haut des toits, en tuffeau, avec les sculptures néo-gothiques, c'est 12 000 euros... si on obtient 1 000 euros du vide-grenier, ce sera déjà très bien ! Ce vide-grenier est donc organisé pour le plaisir d'être ensemble et développer un projet commun plus que pour un projet financier."

D'autres châteaux ont été invités par la famille à participer au vide-grenier. Une vingtaine ont répondu présents et l'argent récolté servira à financer des projets en faveur du patrimoine ou sera donné à des associations.