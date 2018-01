Grenoble, France

Casque de réalité virtuelle sur les yeux, une manette dans chaque main, le temps d'une demi-heure, devenez un archer à l'époque médiévale à la défense de sa cité menacée par l'envahisseur. Le temps d'une partie, vous êtes immergé dans ce monde unique créé de toute pièce pour Virtual Place. Bandez votre arc, penchez vous, avancez, reculez, il faut donner de sa personne pour être le grand vainqueur.

Vu de l'extérieur la scène peut parfois être un peu grotesque. Les six joueurs sont enfermés dans des petits boxs de quatre mètres carrés, les deux équipes face à face, et à quelques centimètres les uns des autres, et pourtant, ils ne se voient pas.

"C'est hyper réaliste, on a l'impression que l'on peut tomber" - une joueuse

À l'origine de cette petite entreprise : Lionel Astréoud et Laurent Ayache. Tout deux ne viennent pas du monde du jeu vidéo, "c'est mon associé qui il y a à peu près deux ans de ça a vu son jeune enfant jouer à des jeux vidéo en sautant sur le canapé, explique Lionel Astréoud. Il s'est dit 'mais qu'est-ce qu'il se passerait s'il avait un casque de réalité virtuelle, il serait encore plus immergé'." Quelques un an et demi et 200.000€ plus tard, le projet Virtual Place abouti.

Sur l'écran de contrôle, les gérants voient ce que voient les joueurs © Radio France - Julien Morin

"Le cahier des charges c'était de faire jouer six personnes en même temps, ça a été un vrai défi, on travaille dessus depuis bientôt deux ans" - Lionel Astréoud, co-fondateur de Virtual Place

Pour jouer, vous devez réserver votre parti sur le site de Virtual Place. Une partie vous coûtera 15€ par personnes, vous devez impérativement être six.