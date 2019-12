VIDEO - 1 800 coureurs au départ de la 13e édition du trail du Loup Blanc en Creuse

Guéret, France

Ils seront 1 800 coureurs au départ des 5 parcours préparés par les organisateurs du Trail du Loup Blanc sur les Monts de Guéret ce week-end en Creuse. L'épreuve attire chaque année de plus en plus de participants, venus de toute la France. Plus de la moitie d'entre eux, n'habitent pas le Limousin. Stéphane Fabre est le président des Sports Athlétiques Marchois, organisateur du Trail du Loup Blanc. Retrouver son interview ici.