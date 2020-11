VIDÉOS : voyages culturels poursuit sa distribution de livres malgré le confinement allégé

La culture pour tous, l'association Voyages Culturels à Alès est loin d'être restée inactive pour les deux confinements. Elle a distribué et distribue encore des livres en click and collect dans les quartiers populaires et auprès des associations. La culture pour les personnes isolées.

Il y à Alès une association qui n'a pas chômé au cours de ce second confinement (comme au premier d'ailleurs), c'est l'association voyages culturels. Près de 3.000 livres distribués en click and collect. Quartiers populaires, EHPAD, associations. Une volonté : apporter la culture à celles et ceux isolés et ouvrir les esprits à cette "nourriture essentielle".

Il y a une difficulté culturelle à fréquenter les lieux culturels

L'association alésienne récupère depuis 3 ans des livres, y compris dans des boites (en palette de récupération) qu'elle fabrique elle -même. Des boites disposées en ville pour susciter les dons de particuliers, les autres ouvrages (résolument dans tous les styles et toutes les matières) proviennent de la médiathèque. L'idée, en ouvrant les esprits, pousser les lecteurs des quartiers, a s'interesser à d'autres formes de cultures.

Nous avons suivi Voyages Culturels dans sa tournée à Alès

Nous sommes aussi présents dans les EHPAD d'Alès

Voyages Culturels a distribué ses ouvrages auprès des particuliers, dans des associations partenaires comme RAIA aux Près-Saint-Jean, l'association l'Emeraude. Dans ses dernières livraisons, Voyages Culturels a récupéré des livres-audio. "Les personnes âgées mal-voyantes ne sont pas oubliées, mais je pense quand même à elles", explique Joël Baptiste, le président. La culture pour tous"vraiment pour tous".