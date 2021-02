VIDEO - " On sait déjà qu'économiquement ce n'est pas viable", Pauline Ruby, festival Terres du Son à Monts

Le gouvernement donne son feu vert aux festivals de musique cet été. Mais dans des conditions très strictes : pas plus de 5 000 spectateurs et un public assis. Une jauge beaucoup trop limitée pour rendre économiquement viable les principaux festivals en Touraine.

Pour en parler, Pauline Ruby, la coordinatrice du festival Terres du Son à Monts est l'invitée de France Bleu Touraine ce vendredi :

" Ce matin, j'ai d'abord le sentiment de sortir d'un flou total, ou en tout cas de commencer d'en sortir parce que ça reste pas très lisible. Mais bon, on a déjà une première réponse pour commencer à s'y adapter.

Nous, on abandonne pas totalement. Mais on sait que ça va être difficile. On sait déjà qu'économiquement ce n'est pas viable parce qu'au-delà des 5 000 assis, on ne peut pas faire de restauration ni de bar ce qui représente des chiffres importants sur un événement comme le nôtre qui est autofinancé à 90%. Aujourd'hui, _il y a encore un énorme point d'interrogation_. Mais on n'a pas dit notre dernier mot.

Moi, je suis une grande optimiste. Je pense vraiment que _les gens sont prêts à revivre des moments d'émotion_. Et si je me mettais à leur place, je dirais que oui je serais prête à aller applaudir tel ou tel artiste en gradin.

Encore une fois, tout est possible, il faut qu'on retravaille tout. Les producteurs vont devoir jouer le jeu s'ils veulent que leurs artistes soient présents.

On espère être soutenu par l'Etat et par nos partenaires locaux, conseil départemental et régional, tous nos partenaires privés aussi pour essayer de limiter la casse."

Festival Terres du Son prévu du 9 au 11 juillet 2021 à Monts. Avec une soirée before le 8 juillet avec normalement Soprano à l'affiche. En temps normal, Terres du Son attire entre 35 et 40 000 festivaliers sur les trois soirs.