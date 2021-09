VIDEO - "Les monuments tourangeaux sont jolis, mais ce sont nous les guides qui en sont la vitrine"

Du plus prestigieux au plus insolite, du site connu de tous à l'endroit le plus secret et inaccessible le reste du temps, le patrimoine tourangeau s'offre à vous ce week-end. Pour ces 38èmes journées européennes du patrimoine, c'est l'occasion de prendre des nouvelles de nos guides conférenciers.

Pour en parler, Cécile Sauquet, guide conférencière en Touraine et chargée de médiation culturelle était l'invitée ce vendredi de France Bleu Touraine :

"Ces journées sont surtout l'occasion d'aller explorer le patrimoine dans ses autres facettes. Le patrimoine est multiple, il est matériel, mais aussi immatériel. Les châteaux, les églises, on les connait bien mais il y a plein d'autres initiatives. Comme cette découverte à vélo du patrimoine industriel de St-Pierre-des-Corps, notamment autour du ferroviaire. Ou bien cette expo sur les femmes célèbres de Tours organisée par le collectif Osez le féminisme 37 et l'association HF Centre Val de Loire qui travaille sur la parité".

Un avant et un après Covid pour la profession des guides

"On a été à l'arrêt depuis février 2020. On travaille beaucoup avec les visiteurs extra-européens et toutes les visites que l'on faisait pour les touristes asiatiques étaient déjà annulées à ce moment-là. Cet arrêt complet a été très difficile pour les guides.

La fédération française des guides conférenciers essaye de négocier un retour au statut des intermittents"

J'en profite pour signaler que les conditions d'emploi des guides sont si variées. Ça peut être un contrat de deux heures, puis trois jours, puis un autre d'une heure... Tous les guides qui travaillent à leur compte et qui sont auto-entrepreneurs ont pu toucher les aides du fonds de solidarité, du moins s'ils avaient fait une bonne année 2019. Mais pour tous les autres, il n'y a pas eu beaucoup d'aides voire quasiment pas. Donc la fédération française des guides conférenciers essaye de négocier un retour au statut des intermittents.

Le tourisme est central pour l'économie de la France. Et si les touristes reviennent, c'est parce qu'ils nous aiment bien. Les monuments sont jolis, mais nous, guides, nous en sommes la vitrine. Le travail des guides-conférenciers, leurs compétences, c'est important. Et heureusement, aujourd'hui, l'activité revient, notamment grâce aux Américains".

Elle fonde l'association La Guilde de la Transmission

Au chômage forcé durant plus d'un an, Cécile Sauquet en profite pour lancer son association : la Guilde de la transmission à St-Pierre-des-Corps. "On travaille sur le patrimoine matériel et immatériel. Ça veut dire aussi la musique, les langues, les danses, la gastronomie... Et on le fait avec un public local, des scolaires et ce qu'on appelle un public "empêché" c'est à dire qu'ils ne peuvent pas accéder à la culture".