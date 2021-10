VIDEO - " Je ne suis que de la poussière de star", Jean-Marie Périer

Jacques Dutronc, Bob Dylan, Françoise Hardy, Johnny Halliday, Sylvie Vartan, bref, toute la génération de Salut les Copains, mais aussi les Beatles, James Brown ou encore les Rolling Stones. Au total, 150 photographies de toutes les grandes stars de l'époque signées Jean-Marie Perrier à voir au Vinci. L'exposition "Mes années 60", inaugure le nouvel espace d'expo du centre des congrès de Tours.

"Ce qui m'a plus, c'est que cette expo se tient dans un endroit qui fait pas musée. C'est moderne et c'est destiné à faire des expositions qui font plaisir aux gens". Jean-Marie Périer était l'invité ce vendredi de France Bleu Touraine.

Françoise Hardy, 1968 - © Jean-Marie Périer

"Y'a forcément de la nostalgie. Vous savez, moi, je n'ai pas honte d'être nostalgique. Désolé, mais je me marrais beaucoup plus à 25 ans qu'à 81 ! J'ai eu la chance de vivre à une époque bénie où tout à coup on découvrait l'adolescence. Parce que l'adolescence dans les années 50, tu vas de la culotte courte au mariage direct et c'est juste avoir des boutons. Là tout à coup, ils ont eu leur façon de chanter, leur façon de s'habiller et puis leur argent de poche.

J'ai eu la chance de vivre à une époque bénie où tout à coup on découvrait l'adolescence"

C'est la naissance de l'adolescence et j'ai vu ça avec tous ces mômes qui démarraient, les Johnny, Sylvie, Françoise, Dutronc ou les Beattles et les Rolling Stones, c'est à dire des mômes qui avaient entre 17 et 20 et moi j'en avais 22.

Et en plus j'ai eu la chance de travailler avec un mec qui s'appelait Filipacchi qui était un type génial. Il m'a dit : "tu fais ce que tu veux !" Et pendant 12 ans, il m'a pas dit un mot. J'avais tout pouvoir, carte blanche totale. Sauf un truc. Il m'avait dit : " Tout ce que je te demande, c'est que tes photos déplaisent aux parents". C'était une idée géniale pour des adolescents. Et tous ces mômes là, ils me faisaient confiance, ils avaient pas de problèmes d'images. Ils savaient même pas qu'ils en avaient une. Je n'ai fait que suivre. Je ne suis que de la poussière de star"

Jacques Dutronc, 1969 © Radio France - © Jean-Marie Périer

Je pouvais appeler Paul McCartney en lui disant qu'est-ce que tu fous la semaine prochaine, j'ai besoin de faire une page. " Ben t'as qu'à venir jeudi quoi"

Les Beatles, Abbey Road, 1967 - © Jean-Marie Périer

"J'arrêtais pas de passer mon temps avec ces gens-là. J'en suis encore sidéré mais quand Johnny Halliday et Sylvie Vartan se marient, ils me prennent pour témoin ce qui est déjà sympa mais en plus ils m'emmènent en voyage de noce ! Ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant."

Mes années 60, exposition signée Jean-Marie Périer. A voir au Vinci à Tours jusqu'au 31 janvier 2022.