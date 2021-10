VIDEO - "Les plateformes de streaming comme Netflix nous captent une bonne partie de la clientèle"

Pour en parler, Julien Marignier, le directeur de CinéLoire était l'invité de France Bleu Touraine ce mercredi. Ce multiplexe à Tours Nord, ouvert en octobre 2018 accuse depuis le mois de mai une baisse de sa fréquentation de plus de 20% par rapport à 2019 :

"2019 qui était précisons-le une année faste, l'une des plus belles en terme de fréquentation des cinémas depuis les années 60. Après, pour cette reprise, on s'attend toujours à mieux. On table sur 80 000 entrées sur cette année 2021. On espère que les prochaines vacances vont être porteurs au niveau des entrées."

"Le pass sanitaire nous aide pas. Il y a aussi la crainte des gens. Et on a surtout perdu les 15-40 ans. Ceux-là ont plus de mal à revenir.

Avec la crise sanitaire et la fermeture des cinémas, on pense qu'une grande partie de la clientèle a pris de nouvelles habitudes et souscrit à des abonnements ( type Netflix ou Amazon Prime ). Mais je pense qu'il y a moyen de faire les deux. Que cinémas et plateformes de streaming restent complémentaires. Il y a encore des gens qui veulent voir des films dans de belles salles, dans des formats différents que la télé. Mais c'est vrai que ça nous capte une bonne partie de la clientèle.

Après cette crise sanitaire qui a interrompu brutalement notre jeune croissance, on espère vivre des années pleines, sans fermeture. Et si c'est le cas, on se donne deux à trois ans pour arriver à 300 000 entrées annuelles."