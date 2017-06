VIDEO | 24 heures à bord du Queen Mary 2

Nous avons pu monter à bord du paquebot du Queen Mary 2 entre Cherbourg et Saint-Nazaire. Plus de plus de 2000 passagers ont embarqué dans le cadre de The Bridge 2017. Le navire est revenu dans la ville même où il a été conçu en 2013.

Le navire amiral de la compagnie britannique Cunard est reconnaissable à sa coque rouge et noire. Ses caractéristiques sont impressionnantes : 345 m de long. Il est plus haut que la statue de la Liberté.

Avec ses treize ponts passagers, plus de 2000 croisiéristes sont à bord.

J'embarque en fin de journée de #Cherbourg à bord du #QueenMary2 à l'occasion de @TheBridge2017 .

Qques photos de ma cabine #saintnazaire pic.twitter.com/Mx6u3qPCpa — Mikaël Roparz (@mikaelroparz) June 23, 2017

Un art de vivre "So British"

Le Queen Mary 2, c'est une ville en haute mer, avec ses allées, ses boutiques, son théâtre, son casino, sa piscine, sa discothèque. Ses sofas, ses fauteuils en cuir.

Les machines à sous du Queen Mary 2 © Radio France - Mikaël Roparz

Dans les allées du Queen Mary © Radio France - Mikaël Roparz

A bord du Queen Mary 2 © Radio France - Mikaël Roparz

Plusieurs moments exceptionnels pendant cette traversée, comme cette soirée au grand théâtre avec l'une des figures de l'histoire du jazz : Paul Lay. Ce pianiste de 33 ans nous joue les plus grands standards de Duke Ellington, ou encore Sidney Bechet.

Et puis il y aussi d’autres moments privilégiés comme ce coucher de soleil au milieu de la Manche entre la Grande Bretagne et les îles de Jersey et Guernesey, ou encore lorsque le Queen mary passe entre l’île de Groix et Lorient et vient longer Belle-Ile.

Coucher de soleil à bord du Queen Mary 2 © Radio France - Mikaël Roparz

Entre Brest et son arrivée à Saint-Nazaire, le paquebot était sous bonne escorte avec notamment des navires militaires français et internationaux.

En milieu d’après-midi ce sont les skippers qui composent l’affiche de cette transat du Centenaire qui montent à bord du paquebot.

Une traversée pour le business

The Bridge c'est une croisière bien sûr, mais la plupart des croisiéristes sont aussi là pour parler affaires. Une centaine de chefs d'entreprises sont sur le pont et vont traverser l'Atlantique.

C'est avec fierté et une certaine émotion que Saint-Nazaire accueille le Queen Mary 2. Le paquebot revient exactement là où il a été construit.

Le Queen Mary 2 s'apprête à rentrer dans la forme Joubert où il a été construit © Radio France - Mikaël Roparz

Plus de 2000 personnes ont travaillé à sa conception en moins de deux ans. Pour les nazairiens, c'est une fierté de revoir le Queen Mary, mais c'est aussi un drame. Celui de l'effondrement de la passerelle le 15 novembre 2003. Ce jour-là, 16 personnes ont été tuées. 29 autres blessées.

Après tout juste une journée dans le port de Saint-Nazaire, le Queen Mary lèvera l'ancre en fin d’après-midi dimanche, direction New-York, pour une transat exceptionnelle entre le paquebot et quatre voiliers de l'extrême.