VIDEO : 3.000 m² et une rivière pour les ours du zoo d’Amnéville

C'est la nouveauté de cette année 2017 au zoo d’Amnéville : la forêt des ours. 3.000 mètres carrés où évoluent trois ours et un glouton, un petit mammifère qui s'entend bien avec les pachydermes. Une rivière a été fabriquée pour eux, avec parfois du poisson.

En 2017, ce sont les ours qui bénéficient d’un nouveau logis au zoo d’Amnéville. Un espace de 3.000 m² a été construit pour y recevoir trois ours bruns et un glouton.

Dans l'enclos de gauche, on trouve Oural, un ours de 19 ans qui vit en colocation avec le glouton Vassile. Ils ont des points communs et même des affinités raconte le directeur zoologique, Hervé Santerre : "ils se ressemblent même s’ils ont 250 kg de différence, mais ils sont semblables dans leur rythme et c’est pour ça que l'on voit de l’interactivité entre eux. Par exemple, on met de la nourriture dans l’enclos pour les inciter à chercher et le glouton doit faire le tour avant l’ours pour avoir le choix. Mais Oural n’est pas d’accord donc on les voit souvent se taquiner, se chamailler".

Deux ours se partagent l'enclos de droite, Sano, 6 ans et Nella 7 ans. Et le trait d'union entre les deux parcelles, c'est une rivière, pour leur permettre de retrouver leur instinct de pêcheur : "régulièrement on fait un lâché de poissons. Il y a beaucoup de rocher où ils peuvent se cacher. Ainsi les ours retrouvent leurs comportements naturels".