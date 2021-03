VIDEO - 3 questions à Anaïs et Emma, les deux brivistes filmées dans le documentaire "Adolescentes"

Alors que la cérémonie des Césars se déroule ce vendredi soir, France Bleu Limousin a pu s'entretenir avec les deux protagonistes du film Adolescentes, nommé six fois.

"On me reconnaît dans la rue, à la caisse, je vais mettre du temps à m'en remettre". Le sourire aux lèvres, Anaïs Chambaudie et Emma Jaubert racontent, avec une certaine gourmandise, leur notoriété récente. Car depuis le 9 septembre 2020, date de sortie du film mettant sous les projecteurs leur vie, c'est tout leur quotidien qui a été bousculé. "Sur le moment, lorsque Sébastien nous a filmé, ça n'a rien changé, mais au moment de la sortie, c'est autre chose" souligne la jeune Anaïs.

Bref résumé : durant 5 ans, le réalisateur Sébastien Lifshitz a installé ses caméras à Brive, chez Anaïs et Emma, deux jeunes adolescentes. Il filme leur quotidien, leurs joutes verbales avec leurs parents, leur vie au collège puis au lycée. "Il venait parfois sans prévenir" raconte Emma, qui un jour, a vu le réalisateur et son équipe débarquer sur son palier sans crier gare. L'avantage : filmer les jeunes filles dans le cadre le plus naturel possible. "Au début", confie Anaïs "on s'en rendait compte, mais au bout du compte, on vivait notre adolescence comme tous les autres, et de temps en temps, on nous filmait."

Anaïs et Emma, sur leur attachement à Brive Copier

Le visionnage en mai 2020

Les deux jeunes filles ont découvert le film en mai dernier, dans une petite salle de la production, à Paris. Sébastien Lifshitz ne voulait pas qu'elles regardent les rushs. Anaïs a regardé le film avec ses parents. "Ils ont adoré et ils sont très fiers de nous deux". Aujourd'hui, bien qu'éloignés géographiquement (Emma vit à Paris et Anaïs à Brive), elles entretiennent toujours une relation forte.

Avant la cérémonie de ce soir, à Paris, aux Césars, sont-elles angoissées ? "Non, mais on a encore du mal à réaliser" explique Emma. Les deux jeunes tiennent aussi à souligner que ce sont "toutes les équipes du film" qui sont récompensées par ces nominations. Ce vendredi soir, c'est devant la télé qu'elles assisteront à la cérémonie. "On garde une bouteille de champagne pas loin" sourit Anaïs.