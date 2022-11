VIDEO - 40 ans de Thriller : dans les pas du King of Pop avec le danseur nantais Yannick Jackson

Il y a 40 ans, quand l'album Thriller est sorti, Yannick Jackson n'était pas né. Il a découvert le disque enfant, quand il vivait au Gabon : "C'est ma mère, danseuse professionnelle, qui a ramené un jour de France une cassette stéréo de Michael. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter. Aussitôt je me mettais à danser."

Yannick Jackson est son nom de scène. Le trentenaire est professeur de hip hop et danse afro à Nantes. Actuellement en résidence à la maison de quartier des Dervallières, il prépare son nouveau spectacle rendant hommage à Michael Jackson. Il reprend les grands classiques du King of Pop mais il crée aussi ses propres chorégraphies, sur des chansons qui n'ont pas fait l'objet de clip.

Même mort, Michael plaît encore. Aux adultes comme aux enfants : "Dans nos spectacles, les gens amènent leurs enfants et ils viennent te dire 'on aime ça, c'est trop bien !' De voir des enfants qui dansent Thriller en 2022, c'est inimaginable. Beaucoup d'artistes ont performé et sont très bons mais aujourd'hui ils sont dans les oubliettes." L'an dernier, Yannick Jackson a même proposé un stage aux adultes et aux enfants pour apprendre la chorégraphie de Thriller.

"J'ai eu une enfance difficile. Michael Jackson me redonnait la joie de vivre"

Sur sa page Facebook , Yannick Jackson dit garder "la flamme du King of Pop allumée". Lui ne se considère pas comme un sosie : "Je n'en trouve pas la nécessité, il faut savoir qui tu es. Mais je rends hommage à un grand homme". Et l'artiste d'ajouter : "Il a apporté quelque chose dans ma vie. J'ai eu une enfance très difficile. Quand ça n'allait pas dans ma tête, je voyais Michael Jackson. Ça me redonnait le sourire et une joie de vivre."

Yannick Jackson ne fait pas que des spectacles du Roi de la Pop. Il est aussi auteur-compositeur et il crée actuellement son album, teinté de modernité et de tradition, lui même jouant d'instruments de musique venus du Gabon. Mais les références à Michael Jackson ne sont jamais très loin. D'ailleurs, le clip Thriller avec ses zombies lui fait penser aux cérémonies spirituelles en Afrique, où on invoque les ancêtres déjà morts "pour venir danser avec nous". Même les pas de la chorégraphie : "il y a une très grande influence africaine", selon le professeur de danse nantais.