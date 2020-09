VIDÉO - 40 personnalités rassemblées dans une vidéo pour soutenir le cinéma en Occitanie

Dans une courte vidéo publiée sur Youtube, 40 personnalités du cinéma, des réalisateurs et réalisatrices, des acteurs comme Mathieu Amalric ou Alexandra Lamy invitent le public à retourner dans les salles voir des films sur grands écrans. Une initiative lancée par la région Occitanie avec une vidéo de cinq minutes qui incite aussi les fans de cinéma (ou non) à se faire plaisir tout en respectant le protocole sanitaire,

70 à 80% de baisse de fréquentation

Une chose est certaine, la fermeture des salles de cinéma durant le confinement leur a fait du mal. Et avec le nouveau protocole sanitaire qui oblige le port du masque et qui condamne un siège sur deux, le coup est parfois rude pour les 200 établissements cinématographiques de la région Occitanie. De plus, les cinémas n'ont pu rouvrir que le 22 juin. Pour toutes ces raisons, cette année la fréquentation des salles a ainsi chuté de 70 à 80%.

La vidéo sera relayée dans les cinémas de la région à partir du 18 septembre. Elle sera également partagée sur les réseaux sociaux.