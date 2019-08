VIDEO - 4ème édition du festival Street Art on the Roc à Villars-Fontaine

Jusqu'à dimanche se tient la quatrième édition du festival "Street Art on the Roc" à la carrière de Villars-Fontaine, près de Nuits-Saint-Georges. Découvrez en vidéo l'avancement des fresques.

Villars-Fontaine, France

Les artistes n'ont plus que quelques jours pour terminer leurs œuvres monumentales. Jusqu'à dimanche se tient la quatrième édition du festival "Street Art on the Roc", dans l'ancienne carrière de Villars-Fontaine, près de Nuits-Saint-Georges. Pendant huit jours, cinq artistes de renommée internationale, venus de Paris, Amsterdam, New-York, Madrid et Berlin, peignent des œuvres monumentales sur les parois.

Découvrez en vidéo l'avancement des fresques :

Outre la prestation des artistes graffeurs, la carrière accueille chaque soir un spectacle. Ce vendredi, c'est les choristes dijonnais de Singall Gospel equi présenteront un nouveau spectacle disco/funk. La soirée se poursuivra avec la compagnie La Salamandre, et leur performance pyrotechnique.

Retrouvez le programme du festival ici.