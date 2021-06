VIDÉO - 700 spectateurs pour la première édition du festival de théâtre de rue de Caderousse

Il était très attendu par les artistes et les habitants, le tout premier festival de théâtre de rue de Caderousse a eu lieu ce week-end. L'événement a rassemblé environ 700 personnes dans le village vauclusien.

À l'ombre du platane de la place d'Ancezune, les 200 chaises sont prises. Comme les autres artistes présents, Pierre de la compagnie nîmoise Dynamogène a un peu le trac. Il n'avait pas joué depuis huit mois. "Là, tant qu'on n'a pas commencé, je n'y crois toujours pas, je me dis que le préfet va finir débarquer, plaisante-t-il. Plus sérieusement, je suis heureux." Lui va présenter "La Torpedo swing", l'un des cinq spectacles gratuits organisés ces samedi 5 et dimanche 6 juin dans le cadre du festival de théâtre de rue de Caderousse. Une première dans le village vauclusien.

700 spectateurs au rendez-vous

Sur place, des troupes locales, mais aussi d'Italie et d'Argentine. Tous impatients de pouvoir présenter leur spectacle et ravis de le faire dans un village comme Caderousse. "C'est très important pour nous d'amener la culture partout, dans des endroits où ce n'est pas forcément évident", sourit Nicolo.

À Caderousse, on aimerait que ce festival revienne tous les ans, en témoigne Thierry Hett de la compagnie Divine Quincaillerie. Si la mairie est en charge de l'organisation, c'est lui qui a élaboré le programme. "C'est une offre culturelle un peu nouvelle sur le territoire qui est très accessible et qui permet maintenant qu'on en a enfin la possibilité, de proposer des événements festifs."

Séverine, vit à Caderousse depuis 5 ans. Cette habitante est sous le charme. "Avoir la culture qui arrive dans nos villages, c'est top, on peut amener les enfants, on peut amener les anciens, c'est pas toute une organisation quand c'est chez nous." Un succès pour cette première édition, la manifestation a réuni près de 700 spectateurs.

