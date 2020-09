VIDÉO - 80 ans de la découverte de Lascaux : les inventeurs de la grotte racontent

Le 12 septembre 1940, quatre adolescents de Montignac découvrent la “chapelle Sixtine de la préhistoire”. France Bleu Périgord vous propose de découvrir, grâce à des images d'archives, le récit de cette aventure, 80 ans après, raconté par les principaux protagonistes.

Marcel Ravidat, Simon Coencas, Jacques Marsal et Georges Agnel, sont adolescents quand ils s’engouffrent dans ce qu’ils croient être le souterrain de château de Montignac, le 12 septembre 1940. Aujourd’hui, les quatre inventeurs sont décédés, mais France Bleu Périgord vous propose de revivre leur fabuleuse découverte à travers leurs propres mots grâce à des archives sonores et vidéo.

"Imaginez quelle pouvait être l'aventure pour ces quatre garçons"

“En levant la petite lumière, on s'est aperçu que le plafond était recouvert de peinture rouge noire et jaune sur un fond blanc. Imaginez quelle pouvait être l'aventure pour ces quatre garçons, le jour de cette découverte !”, se souvenait Jacques Marsal, des années plus tard.

La découverte s’est faite en deux temps. Le dimanche 8 septembre, Marcel Ravidat trouve une cavité, car son chien, Robot, s'y est faufilé, et ne veut pas revenir. Il prévient ses amis. Quelques jours plus tard, après avoir agrandi l'ouverture à l'aide de pioches, les adolescents sont prêts à descendre. La stupéfaction fait place à l'excitation, puis à l'émerveillement.