Limoges, France

Pendant trois jours, la ville de Limoges est sous enchantement. 162 harpistes "en devenir" participent au concours français de la harpe au conservatoire de la ville. De jeunes musiciens français et étrangers sont auditionnés tour à tour. 22 pays sont représentés : Chine, États-Unis, Russie, Iran, Kazakhstan, etc. Une très jeune candidate de Hong-Kong a été auditionnée.

Le son et la robe

Parmi les plus jeunes, une fillette de 5 ans est arrivée de Hong-Kong avec ses parents et son grand-frère. Ils ont fait une journée d'avion pour moins de deux minutes d'audition. Cette petite fille brune, à peine plus haute que son tabouret, impressionne avec ses deux couettes sur la tête et sa robe blanche de princesse. "Ma fille adore s'habiller comme les princesses, et puis elle aime le son de la harpe. La première fois qu'elle a entendu sa professeur jouer, elle est littéralement tombée amoureuse de cet instrument. Elle a commencé la harpe l'année dernière, elle a un bon niveau, elle a fait un très bon travail", explique sa maman.

La fillette est plus petite que la harpe. © Radio France - Justine Dincher

Des enfants en avance

Marie-Monique Popesco, professeur au conservatoire de Limoges et membre du jury, est impressionnée par cet enfant : "c'est émouvant de voir que des enfants sont installés à la harpe, dès l'âge de trois ans en Asie. Nous avons eu des contacts avec leurs professeurs qui nous disent que là-bas, c'est presque une chose naturelle. Ils jouent à la harpe comme nos enfants jouent à des jeux différents." Le plus jeune candidat de ce concours français de la harpe s'appelle Marcel, il n'a que 4 ans et demi.

► Concours français de la harpe, le 16, 17 et 18 février au conservatoire de Limoges. Entrée libre.