VIDÉO - À 80 ans, le football brésilien Pelé sort une chanson

Avec "Acredita No Veio", le Roi Pelé signe un titre "souvenir musical de sa vie" avec le duo de guitariste Rodrigo y Gabriela. Un titre alors que le footballeur star fête ses 80 ans, et reste confinée chez elle au Brésil par crainte du coronavirus.

Un clip coloré tourné vers la jeunesse pour ce titre "Acredita No Veio" du footballeur Pelé et du duo Rodrigo y Gabriela.

"Il me manquait simplement un souvenir musical de ma vie" : c'est ainsi que Pelé, le célébrissime footballeur brésilien, explique la genèse de cette chanson "Acredita No Veio" (Écoute le vieil homme). Un titre composé avec le duo de guitaristes mexicains Rodrigo y Gabriela.

« Dis-moi de quoi tu as besoin, le vieil homme a le pouvoir de faire gagner ton équipe.»

"J'ai écrit beaucoup de livres, j'ai marqué beaucoup de buts, j'ai eu des enfants, j'ai planté beaucoup d'arbres" explique l'ex-joueur à la BBC. Et le Roi Pelé a pu se tourner vers le duo de guitariste, lui même très fan de football : "Nous avons entendus tant d'histoires à propos de Pelé et la légendaire équipe du Brésil qui a gagné la coupe du monde en 1970. Imaginez notre surprise et notre joie de découvrir que Pelé est non seulement le plus grand footballeur de tous les temps, mais aussi un chanteur et compositeur très talentueux?"

C'est un immense honneur pour nous de collaborer avec Pelé à l'occasion de son 80e anniversaire. - Rodrigo y Gabriela