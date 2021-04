VIDEO - A Barcelone, la neuvième tour de la Sagrada Familia bientôt terminée

A Barcelone, la Sagrada Familia s'apprête à changer de visage. Malgré les retards dans le chantier à cause de la crise sanitaire, la neuvième tour de la célèbre basilique dessinée par Antoni Gaudi sera terminée d'ici à la fin de l'année. Rencontre avec l'actuel architecte en chef Jordi Faulí.

La ville de Barcelone attend d'ici à la fin de l'année un événement majeur : la fin de la construction de la neuvième tour de la Sagrada Familia, la célèbre basilique qui est en construction depuis 1882 et qui est désormais le monument le plus visité d'Espagne. Selon la fondation qui gère la basilique, la tour de la Vierge Marie sera achevée avant la fin de l'année. Le chantier était arrêté depuis le début de la crise sanitaire, mais il a repris depuis le mois de janvier et les travaux avancent désormais de manière assez rapide. Dans une interview accordée à France Bleu Roussillon, l'architecte en chef de la Sagrada Familia explique que cette étape est une véritable fierté. Jordi Faulí travaille dans la basilique depuis 30 ans. Il est depuis 2013 l'un des successeurs de celui qui a pensé et dessiné les plans de la Sagrada Familia, l'architecte catalan Antoni Gaudi.

C'est la première fois depuis 43 ans qu'une nouvelle tour voit le jour. La dernière fois, Gaudi travaillait encore ici. (architecte en chef de la Sagrada Familia)

L'architecte en chef de la Sagrada Familia, Jordi Faulí © Radio France - Fred Lienard

Le chantier de la tour de la Vierge Marie a atteint sa phase terminale. "La partie principale de la tour est finie" précise Jordi Faulí. "Nous avons achevé les 19 étages. Il reste les 25 derniers mètres qui seront couronnés par une étoile lumineuse avec 12 pointes, visible depuis beaucoup d'endroits de la ville de jour comme de nuit", détaille l'architecte en chef de la Sagrada Familia. La tour de la Vierge Marie, avec ses 138 mètres de hauteur sera la plus élevée de la basilique, en attendant la construction des autres tours.

La nouvelle tour très attendue

L'avancée du chantier est suivi de très près par les habitants du quartier, notamment les plus anciens. Martí 80 ans explique : "C'est très important la Sagrada Familia, je la connais depuis tout petit. Il faut continuer les travaux, il faut finir ce grand monument. Je regarde les grues tous les jours. L'arrivée de cette nouvelle tour est une satisfaction pour les Catalans."

La neuvième tour de la Sagrada Familia presque terminée © Radio France - Fred Lienard

L'esprit de Gaudi est-il encore présent?

Mais tout le monde n'a pas forcément le même avis sur le sujet et le chantier de la Sagrada Familia a aussi des opposants, comme par exemple Angels, la cinquantaine. Cette Catalane vient aussi régulièrement voir l'avancée des travaux et elle a l'impression que l'esprit d'origine d'Antoni Gaudi est aujourd'hui bien loin. Selon elle, les architectes qui lui ont succédé ont apporté leur touche et n'ont pas forcément respecté l'esprit voulu par Gaudi.

Avec cette nouvelle tour, l'esprit de Gaudi, je ne sais pas où il est, mais il n'est pas ici (une habitante de Barcelone)

Des accusations rejetées par l'actuel architecte en chef. "Moi et tous les architectes qui ont travaillé avant moi, nous sommes fidèles au projet de Gaudi. Il a laissé beaucoup beaucoup d'informations et c'était un génie, donc c'est logique de suivre tous les plans d'un génie. Ce que nous avons ici, notamment pour les tours, ce sont exactement les mêmes formes géométriques que Gaudi avait dessinées".

La crise sanitaire va retarder le chantier des autres tours

Le chantier lancé en 1882 est loin d'être terminé. Une fois la neuvième tour achevée cette année, il en restera encore huit à construire selon les projets de Gaudi. La fondation Sagrada Familia, avait prévu de tout finir pour 2026 à l'occasion du centième anniversaire de la mort d'Antoni Gaudi. Mais la crise sanitaire a tout remis en cause.

Les travaux sont financés en très grande partie par les billets d'entrées des visiteurs. Avec la fermeture de la basilique, les pertes ont été énormes et la fondation n'a plus les moyens financiers pour assurer le maintien du calendrier prévu à l'origine.

Interrogé par France Bleu Roussillon, Xavier Martinez, le directeur général de la fondation explique qu'en 2019, la Sagrada Familia avait totalisé 4,5 millions d'entrées, mais l'année dernière, seulement 15% de cette fréquentation a pu être enregistrée. Xavier Martinez précise que le volume de ressources prévu en 2020 pour les travaux était de 60 millions d'euros. "En raison de la pandémie, il n'a pas été atteint."

Nous ne sommes pas encore en mesure de fixer de nouvelle date pour la fin du chantier. Cela dépendra de la reprise du tourisme à Barcelone. (Directeur général de la Fondation Sagrada Familia)

Une fois la crise sanitaire terminée, la nouvelle tour devrait attirer de très nombreux visiteurs. "C'est clair que beaucoup de touristes qui ont déjà visité la Sagrada Familia vont vouloir revenir pour voir la nouveauté" assure Jose, guide à Barcelone. Le tourisme de masse autour du monument le plus visité d'Espagne n'est pas prêt de s'arrêter.