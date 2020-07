VIDEO - On a fait un vol d'ULM à l'occasion d'un grand rassemblement à Levroux

C'est un événement annuel depuis maintenant 17 ans. Le Rassemblement des Femmes Pilotes d'ULM se déroule pendant trois jours, du vendredi 24 au dimanche 26 juillet. Et en 2020, c'est la base ULM de Levroux qui accueille ce rassemblement. Une trentaine d'équipages inscrits vont voler pendant le week-end à la découverte des merveilles de l'Indre et de la Région Centre-Val de Loire.

L'événement n'est pas ouvert au public. Mais France Bleu Berry a eu le privilège de monter à bord d'un ULM. C'est Nadine Granger, pilote expérimentée avec 400 heures de vol, a accepté de nous faire un vol d'une quinzaine de minutes.

À la découverte des richesses de l'Indre

Avant de mettre le contact, on vérifie tout. "J'ai regardé l'hélice, l'essence, les pneus, les ailes. Maintenant, on est prêt à partir", détaille Nadine Granger. Ça fait de longues années qu'elle vole en ULM. "J'adore être dans les airs. Admirer les châteaux notamment. Ça me fait beaucoup de bien, j'en profite depuis que je suis à la retraite. Ma petite-fille de 17 ans me dit toujours qu'elle veut faire comme moi quand elle sera plus grande", poursuit notre pilote.

Les pilotes vont se régaler pendant tout le week-end en découvrant les merveilles de notre département. "On va les faire survoler le barrage d'Eguzon, la boucle du Pin, les châteaux de Valençay et de Bouges. C'est trois fois plus beau en l'air ! Tous les jardins des châteaux, c'est splendide. Le viaduc de Cluis aussi, tout est beau ! Nous avons un passé historique riche. Découvrir la France en ULM, c'est extraordinaire. On va aller dans la champagne berrichonne, la Brenne, le Boischaut", souligne Denise Lacote, présidente du Club des ailes motorisées, à Levroux.