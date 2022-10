VIDEO - A Frouard, une famille recrée l'univers de la série Stranger Things pour Halloween

Stéphane et l'un de ses trois fils, devant deux de leurs créations : le portail et l'alphabet.

A Frouard, en Meurthe-et-Moselle, un père et ses trois fils travaillent d'arrache-pied depuis une semaine pour que tout soit prêt le jour d'Halloween, le 31 octobre. Cette année, ils ont décidé de reproduire certains décors de la série Stranger Things, sur Netflix, dans leur jardin.

Ici, le Démorgorgon est en carton, et le portail en polyuréthane. Un travail de fourmi, réalisé par Stéphane et ses trois fils, tous mordus des aventures paranormales d'Eleven et sa bande. Ils ont même prévu des effets spéciaux, et la sono, pour rendre l'univers le plus proche possible de la série.

