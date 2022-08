VIDÉO - À la découverte des logements insolites du domaine des Vaulx à La Baconnière

Au domaine des Vaulx à la Baconnière (Mayenne), dix logements insolites ont été installés par Flavie et François-Nicolas Dubel : des cabanes dans les arbres, sur une tour ou encore une bulle qui permet de dormir sous les étoiles.

Chaque matin du mois d'août, France Bleu Mayenne vous emmène découvrir un bout de notre département, un loisir, un personnage, un cimetière, un hébergement insolite ou une anecdote. Pour ouvrir cette série d'été, direction le domaine des Vaulx à La Baconnière au sud d'Ernée, où Flavie et François-Nicolas Dubel tiennent une dizaine de logements insolites : des cabanes dans les arbres, sur l'eau, une bulle pour dormir en regardant le ciel.

Reportage à la découverte de la bulle et de la cabane Prague du domaine des Vaulx à La Baconnière Copier

Comptez 169 € pour dormir sous les étoiles à deux dans la bulle avec le petit-déjeuner, 239 € dans la cabane au dessus de la tour.

